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Meghan Markle ve Prens Harry hakkında ikinci çocuk iddiası

ntv.com.tr

Henüz 2,5 ay önce ilk çocukları dünyaya gelen Meghan Markle ve Prens Harry hakkında ikinci çocuk iddiası gündemde. Çiftin ikinci bebek haberini ‘çok yakında’ vereceği ileri sürüldü.

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    Kısa süre önce ilk bebek heyecanını yaşayan Meghan Markle ve Prens Harry hakkında ikinci çocuk iddiası ortaya atıldı.
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    İngiliz Express gazetesinin haberine göre, 6 Mayıs’ta oğulları Archie’yi kucaklarına alan kraliyet çifti, yakında ikinci bebek haberini verecek.
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    Sonbaharda Afrika’ya resmi gezi gerçekleştirecek olan 37 yaşındaki Markle ile 34 yaşındaki Prens Harry, hamilelik haberini bu gezi dönüşünde duyuracak.

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    E! News'in şef muhabiri Melanie Bromley, kraliyet fanlarının ikinci çocuk sorusunu, “Çok yakın zamanda olacak” diye yanıtlayarak, Markle’ın gelecek yıl bu zamanlar hamile olmasını beklediğini belirtti.

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    Bir bahis şirketi yetkilisi, son birkaç gündür bahislerde kraliyet çiftinin 2020’de ikinci çocuklarının doğacağı iddialarının gündemde olduğunu belirterek, “Bu tür durumlarda ateş olmayan yerden duman çıkmaz” yorumunda bulundu.

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    Kraliyet yazarı Katie Nicholl da gözde çiftin büyük bir aile istediğini, ikinci çocuk için fazla beklemeyeceklerini düşündüğünü söyledi.

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