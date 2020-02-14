Meghan Markle ve Prens Harry için çalışan 15 kişinin işine son verildi

‘Megxit’ olarak adlandırılan ayrılık kararı sonrası Buckingham Sarayı’ndaki ofisleri kapatılırken, Prens Harry ve Meghan Markle için çalışan 15 kişinin işine de son verildiği ortaya çıktı. İşine son verilenler arasında özel sekreter Fiona Mcilwham, iletişim şefi Sara Latham, iletişim asistanları sekreteri Marnie Gaffney yer alıyor. Bazı çalışanların diğer kraliyet üyeleri için çalışmaya devam edecekleri öne sürüldü.