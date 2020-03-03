Meghan Markle ve Prens Harry isterse kraliyete dönebilecek

ntv.com.tr 03.03.2020 - 15:02
Eşi Meghan Markle ile kraliyet görevlerini bırakıp Kanada’ya yerleşen Prens Harry, resmi ayrılık tarihi olan 31 Mart öncesi son görevlerini yerine getirmek üzere İngiltere’de bulunuyor.
DÖRT SAATLİK GÖRÜŞME
35 yaşındaki Prens, 93 yaşındaki büyükannesi Kraliçe Elizabeth ile Megxit sonrası ilk kez yüz yüze görüştü. Tam dört saat süren görüşmede Kraliçe, torununun yeniden kraliyet dönmek istemesi halinde memnuniyetle karşılayacağını söyledi.
Daily Mail’in saraydan bir kaynağa dayandırdığı haberde, Kraliçe, Harry’nin çok sevildiğini ve her zaman ona kapılarının açık olduğunu belirtti.
ARCHIE BEBEĞİ DAHA FAZLA GÖRMEK İSTİYOR
Önceki gün Windsor Kalesi’nde öğle saatlerinde gerçekleşen görüşmede, Kraliçe’nin, Harry’nin gelecek planlarını ilk ağızdan öğrendiği, torununun Kanada’ya yerleşmesinden dolayı üzgün olduğu ve dokuz aylık Archie’yi daha fazla görme isteğini ilettiği bildirildi.
KRALİÇE KOLLARI AÇIK BEKLİYOR
Saray kaynağına göre Kraliçe, görüşmede Harry’ye, eşi Meghan ile birlikte fikirlerini değiştirirlerse geri dönebileceklerini ve kollarını açarak onları bekleyeceğini söyledi.
Harry ile Meghan, gelecek hafta Westminster’daki Commonwealth resmi törenlerinde boy gösterecek. Çift, ocak ayında duyurdukları ‘Megxit’ kararı sonrası ilk kez Kraliçe ve diğer kraliyet üyeleriyle kameralar önünde yan yana gelecek.