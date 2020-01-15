Meghan Markle ve Prens Harry krizi sonrası Megxit ürünleri satışta

Meghan Markle ile Prens Harry’nin kraliyet görevlerini bırakması, İngiliz medyasında “Brexit”ten ilhamla “Megxit” olarak adlandırılmıştı. Bazıları, “Meghan” ve “Exit” (Çıkış) kelimelerinin birleşimi olan Megxit yakıştırmasını fırsata çevirerek bu isimle ürünlerini satışa çıkardı.
Kraliyet krizini fırsata çevirenler, “Megxit” adıyla internetten ürün satışı yapmaya başladı. Şimdiden Amazon’da 255, eBay’de 50 ürün satılıyor. Bardaktan tişörte, telefon kılıfından anahtarlığa, çantaya kadar pek çok ürüne yenilerinin eklenmesi bekleniyor.
Prens Harry ve Meghan Markle’ın hayranları, üzerinde “Keep calm and Megxit on” (Sakin ol ve Megxit’e devam) yazan tişörtleri 18,5 sterline (142 lira) satın alabiliyor.
Saraydan ayrılık kararıyla birlikte yılın yarısını İngiltere’de, diğer yarısını da Kanada’da geçireceklerini açıklayan Meghan ve Harry çiftinin hayranları için çıkarılan ürünlerden biri de İngiltere ve Kanada bayrağı üzerinde “Happy Megxit” (Mutlu Megxit’ler) yazan yastık. Yastığın fiyatı 16,75 sterlin (128 lira).
Üzerinde “We will deliver Megxit” (Megxit’i başaracağız) yazan sweatshirt 28 sterline (215 lira) satılırken, Megxit yazılı kupaya ise 12 sterlin (92 lira) fiyat biçilmiş.
Kraliçe 2. Elizabeth’in Meghan ve Harry’nin kraliyetten ayrılma kararını görüşmek üzere düzenlediği zirvede çiftin kendi yollarını çizme isteklerine saygı gösterildi. Kraliçe’nin torununu destekleyen açıklamasının ardından bahisçiler yeni oranları açıkladı. Buna göre çiftin 5 yıl içinde boşanma ihtimali 4 kart arttı. Ayrıca bu ihtimale, çiftin kraliyet ailesine dönmesinden daha yüksek gözüyle bakılıyor.