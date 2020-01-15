Meghan Markle ve Prens Harry krizi sonrası Megxit ürünleri satışta

"5 YIL İÇİNDE BOŞANACAKLAR"

Kraliçe 2. Elizabeth’in Meghan ve Harry’nin kraliyetten ayrılma kararını görüşmek üzere düzenlediği zirvede çiftin kendi yollarını çizme isteklerine saygı gösterildi. Kraliçe’nin torununu destekleyen açıklamasının ardından bahisçiler yeni oranları açıkladı. Buna göre çiftin 5 yıl içinde boşanma ihtimali 4 kart arttı. Ayrıca bu ihtimale, çiftin kraliyet ailesine dönmesinden daha yüksek gözüyle bakılıyor.