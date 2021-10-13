Geçen yıl kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye taşınan Meghan ve Harry çiftinin, Prenses Diana’nın anma töreni için aldıkları İngiltere’ye gitmeme kararını, kızlarının vaftiz edilmesi için de uygulayacağı öne sürüldü.

Henüz dört aylık olan Lilibet, iki yaşındaki ağabeyi Archie gibi Windsor’da vaftiz edilmeyecek. Telegraph gazetesinin haberine göre, Meghan-Harry çifti, vaftiz törenini, California’daki Episcopal Kilisesi’nde düzenleyecek.