Haberler - ntv.com.tr 13.10.2021 - 07:07
Prens William ile Kate Middleton’ın üç çocuğundan sonra Prens Harry ve Meghan Markle’ın ilk çocukları Archie’nin vaftizi de tüm kraliyetin katıldığı, basına geleneksel aile fotoğrafı gönderilen törenlerdi. Ancak işler, Meghan Markle ve Prens Harry, 4 Haziran’da dünyaya gelen kızları Lilibet Diana için değişiyor.
Geçen yıl kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye taşınan Meghan ve Harry çiftinin, Prenses Diana’nın anma töreni için aldıkları İngiltere’ye gitmeme kararını, kızlarının vaftiz edilmesi için de uygulayacağı öne sürüldü.
Henüz dört aylık olan Lilibet, iki yaşındaki ağabeyi Archie gibi Windsor’da vaftiz edilmeyecek. Telegraph gazetesinin haberine göre, Meghan-Harry çifti, vaftiz törenini, California’daki Episcopal Kilisesi’nde düzenleyecek.
İNGİLİZ KİLİSESİ MENSUBU OLAMAYACAK
Bu durumda Lilibet, otomatikman İngiliz Kilisesi’nin üyesi olamayacak. Ancak küçük Lilibet, büyüdüğünde, kendi isteğiyle İngiliz Kilisesi’ne katılabilecek.
İngiliz Kilisesi, Batı Kilisesi'nin İngiltere kolunu meydana getiriyor. Katolik ve Protestan geleneklerinin bir kısmını kabul eden İngiliz Kilisesi, Papa’nın otoritesini kabul etmiyor. İngiltere Kilisesi, diğer tüm Anglikan kiliselerinin anası kabul ediliyor. Kilise, kral veya kraliçeye bağlı olmakla beraber, kilisenin en üst düzey din adamı Canterbury Katedrali’nin başpiskoposudur.
"SPEKÜLASYON" AÇIKLAMASI
Bazı kaynaklar çiftin vaftiz töreni için kesin olarak İngiltere’ye gitmeyeceğini söylerken, bazıları da “yüksek ihtimalle” gitmeyebileceklerini belirtti.
Meghan ve Harry çiftinin sözcüleri ise Lilibet’in vaftiz töreni planlarının henüz tamamlanmadığını, törenin İngiltere’de yapılmamasının bir “spekülasyon” olduğunu aktardı.
KRALİYET GELENEĞİNE UYMADILAR
Çift, 2019’da oğulları Archie’nin vaftiz törenini aile üyeleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla yapmış, kraliyet geleneğin aksine vaftiz anne ve babalarının isimlerini açıklamamışlar, törene basını ve halkı almamışlardı.
Öte yandan önceki gün, çiftin Prenses Diana için Kensington Sarayı’nda yapılacak anmaya da katılmayacağı öğrenilmişti.
KARDEŞLER AÇILIŞTA BULUŞTU
Temmuz ayında açılan Prenses Diana heykeli projesine katkıda bulunanlara teşekkür niteliği de taşıyacak olan törene Diana’nın yakın arkadaşı, sanatçı Elton John ile heykele finansal destek sağlayanların katılacağı öğrenilmişti.
Temmuzdaki heykel açılışı için Prens Harry İngiltere’ye dönmüş, ağabeyi Prens William ile bir araya gelmişti. Meghan Markle ile kraliyetten ayrıldıkları 2020’den bu yana İngiltere’ye hiç dönmedi.