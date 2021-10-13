ve , Lilibet'in vaftizi için İngiltere'ye gidecek mi?

Oğulları Archie'nin vaftiz törenini İngiltere'de yapan, ancak kraliyet geleneklerini uygulamayan ve 'nin kızları Lilibet için ne yapacakları merak konusu. Çiftin vaftiz için İngiltere'ye gitmeyeceği düşüncesi ağır basıyor.

Haberler - ntv.com.tr 13.10.2021 - 07:07

Meghan Markle ve Prens Harry, Lilibet'in vaftizi için İngiltere'ye gidecek mi? - 1
İngiliz Kraliyet Ailesi mensuplarının vaftiz törenleri görkemli bir şekilde yapılıyor, basın yakından takip ediyor. Bir de bu aile üyeleri, Kraliçe Elizabeth’in en medyatik torunlarıysa...
Meghan Markle ve Prens Harry, Lilibet'in vaftizi için İngiltere'ye gidecek mi? - 2

Prens William ile Kate Middleton’ın üç çocuğundan sonra ve ’ın ilk çocukları Archie’nin vaftizi de tüm kraliyetin katıldığı, basına geleneksel aile fotoğrafı gönderilen törenlerdi. Ancak işler, ve , 4 Haziran’da dünyaya gelen kızları Lilibet Diana için değişiyor.

Meghan Markle ve Prens Harry, Lilibet'in vaftizi için İngiltere'ye gidecek mi? - 3

Geçen yıl kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye taşınan Meghan ve Harry çiftinin, Prenses Diana’nın anma töreni için aldıkları İngiltere’ye gitmeme kararını, kızlarının vaftiz edilmesi için de uygulayacağı öne sürüldü.

Henüz dört aylık olan Lilibet, iki yaşındaki ağabeyi Archie gibi Windsor’da vaftiz edilmeyecek. Telegraph gazetesinin haberine göre, Meghan-Harry çifti, vaftiz törenini, California’daki Episcopal Kilisesi’nde düzenleyecek.

Meghan Markle ve Prens Harry, Lilibet'in vaftizi için İngiltere'ye gidecek mi? - 4

İNGİLİZ KİLİSESİ MENSUBU OLAMAYACAK

Bu durumda Lilibet, otomatikman İngiliz Kilisesi’nin üyesi olamayacak. Ancak küçük Lilibet, büyüdüğünde, kendi isteğiyle İngiliz Kilisesi’ne katılabilecek.

İngiliz Kilisesi, Batı Kilisesi'nin İngiltere kolunu meydana getiriyor. Katolik ve Protestan geleneklerinin bir kısmını kabul eden İngiliz Kilisesi, Papa’nın otoritesini kabul etmiyor. İngiltere Kilisesi, diğer tüm Anglikan kiliselerinin anası kabul ediliyor. Kilise, kral veya kraliçeye bağlı olmakla beraber, kilisenin en üst düzey din adamı Canterbury Katedrali’nin başpiskoposudur.

Meghan Markle ve Prens Harry, Lilibet'in vaftizi için İngiltere'ye gidecek mi? - 5

"SPEKÜLASYON" AÇIKLAMASI

Bazı kaynaklar çiftin vaftiz töreni için kesin olarak İngiltere’ye gitmeyeceğini söylerken, bazıları da “yüksek ihtimalle” gitmeyebileceklerini belirtti.

Meghan ve Harry çiftinin sözcüleri ise Lilibet’in vaftiz töreni planlarının henüz tamamlanmadığını, törenin İngiltere’de yapılmamasının bir “spekülasyon” olduğunu aktardı.

Meghan Markle ve Prens Harry, Lilibet'in vaftizi için İngiltere'ye gidecek mi? - 6

KRALİYET GELENEĞİNE UYMADILAR

Çift, 2019’da oğulları Archie’nin vaftiz törenini aile üyeleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla yapmış, kraliyet geleneğin aksine vaftiz anne ve babalarının isimlerini açıklamamışlar, törene basını ve halkı almamışlardı.  

Meghan Markle ve Prens Harry, Lilibet'in vaftizi için İngiltere'ye gidecek mi? - 7

Öte yandan önceki gün, çiftin Prenses Diana için Kensington Sarayı’nda yapılacak anmaya da katılmayacağı öğrenilmişti.

Meghan Markle ve Prens Harry, Lilibet'in vaftizi için İngiltere'ye gidecek mi? - 8

KARDEŞLER AÇILIŞTA BULUŞTU

Temmuz ayında açılan Prenses Diana heykeli projesine katkıda bulunanlara teşekkür niteliği de taşıyacak olan törene Diana’nın yakın arkadaşı, sanatçı Elton John ile heykele finansal destek sağlayanların katılacağı öğrenilmişti.

Temmuzdaki heykel açılışı için İngiltere’ye dönmüş, ağabeyi Prens William ile bir araya gelmişti. ile kraliyetten ayrıldıkları 2020’den bu yana İngiltere’ye hiç dönmedi.  

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