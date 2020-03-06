Meghan Markle ve Prens Harry Megxit kararı sonrası birlikte ilk etkinlikte

Ünlü çift, Londra’da düzenlenen, spor ve macera etkinliklerindebaşarı elde eden gazileri, askerleri ve kadınları onurlandıran yılın önemli olaylarından biri olan Endeavour Derneği Ödülleri’nde boy gösterdi. Meghan ve Harry, 2018’den bu yana ilk kez bir etkinlikte yan yana yer aldı.