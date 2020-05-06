Meghan Markle ve Prens Harry oğulları Archie’nin doğum gününde videosunu yayınladı

ntv.com.tr 06.05.2020 - 17:39
Meghan Markle ve Prens Harry bugün bir yaşına giren oğulları Archie’nin son halini bir video ile paylaştı.
Prens Harry’nin çektiği videoda Meghan Markle, oğlu Archie’ye 'Duck! Rabbit!' adlı çocuk kitabını okurken görülüyor. Archie’nin annesinin kitap okumasına gülerek tepki verdiği video, Çocukları Kurtarın Vakfı’nın (Save the Children) Instagram hesabında paylaşıldı. Videonun sonunda vakfa bağış yapılması çağrısı yer aldı.
Videoda günlük kıyafetler içinde görülen 38 yaşındaki Meghan Markle’ın, “Sonraki sayfaya geçelim” dedikten sonra oğluna kısaca “Arch” diye seslenmesi dikkat çekti.
Videonun sonunda Meghan Markle, oğluna sarılıp öperken, 35 yaşındaki Prens Harry’nin de “Bitti! Bravo” diye seslendiği duyuldu.
İngiliz medyası, Prens Harry’nin bebeklik fotoğraflarını yayınlayarak, küçük Archie’nin babasına çok benzediğini yazdı.
Kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra Londra’dan ayrılıp Los Angeles’a taşınan Sussex çiftinin oğullarının birinci yaş günü nedeniyle Kate Middleton ve Prens William’ı görüntülü arayarak çocukları birbirlerine göstereceği öğrenildi.
Öte yandan Archie’nin doğum günü için kraliyet ailesi sosyal medyadan kutlama mesajları yayımladı.