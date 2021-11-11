Meghan Markle ve Prens Harry Özgürlüğe Selam Galası'nda

Eşi Meghan Markle ile birlikte New York'ta düzenlenen Özgürlüğe Selam Galası'na (2021 Salute To Freedom Gala) katılan Prens Harry, üstün başarı gösteren ordu mensuplarına ödül verdi.

Haberler - ntv.com.tr 11.11.2021 - 10:45

Meghan Markle ve Prens Harry Özgürlüğe Selam Galası'nda - 1

ve , dün New York’taki Sea-Air-Space Museum’da düzenlenen 2021 Salute To Freedom Gala’ya (Özgürlüğe Selam Galası) katıldı.

Prens Harry, etkinlikte, beş ordu mensubuna Cesaret Ödülü verdi.

Meghan Markle ve Prens Harry Özgürlüğe Selam Galası'nda - 2

Özgürlüğe Selam Galası, olağanüstü liderliği ve hizmetleriyle öne çıkan cesur ordu mensuplarını  onurlandırmak için ödül veriyor.

Meghan Markle ve Prens Harry Özgürlüğe Selam Galası'nda - 3

Törende Meghan Markle Carolina Herrera imzalı kırmızı elbisesiyle beğeni topladı.

Meghan Markle ve Prens Harry Özgürlüğe Selam Galası'nda - 4

Kırmızı halıda bir basın mensubunun, Meghan Markle'a, "Prens Harry ile gurur duyuyor musunuz?" sorusuna, Düşes, "Onunla her zaman gurur duyuyorum" yanıtını verdi.

Meghan Markle ve Prens Harry Özgürlüğe Selam Galası'nda - 5

Harry'nin ceketinde dört madalya ve boynunda Kraliyet Viktorya Dönemi Şövalye Komutanı haçı vardı.

Meghan Markle ve Prens Harry Özgürlüğe Selam Galası'nda - 6

Harry her ne kadar askeri madalyaları göğsünde taşısa da, eşiyle birlikte kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşındıktan sonra askeri unvanlarını kaybetti.

Meghan Markle ve Prens Harry Özgürlüğe Selam Galası'nda - 7
Meghan Markle ve Prens Harry Özgürlüğe Selam Galası'nda - 8
Meghan Markle ve Prens Harry Özgürlüğe Selam Galası'nda - 9

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER