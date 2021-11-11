Meghan Markle ve Prens Harry Özgürlüğe Selam Galası'nda

Haberler - ntv.com.tr 11.11.2021 - 10:45
Meghan Markle ve Prens Harry, dün New York’taki Sea-Air-Space Museum’da düzenlenen 2021 Salute To Freedom Gala’ya (Özgürlüğe Selam Galası) katıldı.
Prens Harry, etkinlikte, beş ordu mensubuna Cesaret Ödülü verdi.
Özgürlüğe Selam Galası, olağanüstü liderliği ve hizmetleriyle öne çıkan cesur ordu mensuplarını onurlandırmak için ödül veriyor.
Törende Meghan Markle Carolina Herrera imzalı kırmızı elbisesiyle beğeni topladı.
Kırmızı halıda bir basın mensubunun, Meghan Markle'a, "Prens Harry ile gurur duyuyor musunuz?" sorusuna, Düşes, "Onunla her zaman gurur duyuyorum" yanıtını verdi.
Harry'nin ceketinde dört madalya ve boynunda Kraliyet Viktorya Dönemi Şövalye Komutanı haçı vardı.
Harry her ne kadar askeri madalyaları göğsünde taşısa da, eşiyle birlikte kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşındıktan sonra askeri unvanlarını kaybetti.