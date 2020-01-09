Meghan Markle ve Prens Harry saraydan neden ayrıldı? (Manşetlerde ayrılık: Megxit)

"MEGHAN, HARRY'Yİ KRALİYETTEN AYIRDI"

Kraliyet çiftinin ayrılık kararını açıkladığı sosyal medya hesabının takipçileri, çifti destekleyen ve eleştiren binlerce yorum yağdırdı. Bazı mesajlarda, Meghan Markle’ın Prens Harry’nin beynini yıkadığı, bazı mesajlarda ise bu zamana kadar İngiliz halkının vergilerinden harcadıklarını geri ödemeleri gerektiği ifade edilirken, bazı takipçileri ünlü çiftin normal bir hayat yaşamak istemesini anlayışla karşıladı.

Ünlü İngiliz gazeteci Piers Morgan, “Meghan daha önce Harry’yi ağabeyi William’dan ayırdı, şimdi de kraliyetten ayırıyor” yorumunu yaptı.

Yorumlardan bazıları, “İstedikleri düğün, istedikleri ev, istedikleri ofis, istedikleri para, istedikleri çalışanlar, istedikleri seyahatler; her şey yapıldı onlar için. Daha fazla ne istediler?” benzeri oldu.