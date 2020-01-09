Meghan Markle ve Prens Harry saraydan neden ayrıldı? (Manşetlerde ayrılık: Megxit)

Prens Harry (35) ve Meghan Markle (38), dün gece sosyal medya hesapları üzerinden saray görevlerinden çekildiklerini açıklamalarıyla, gerek İngiliz basını gerekse de dünya basınının gündemine oturdu. Artık İngiliz kraliyet ailesinin resmi görevlerini üstlenmeyeceklerini ve kendi paralarını kazanarak yaşayacaklarını açıklayan çift için Daily Mail gazetesi, “Kraliyet kariyerlerinin nükleer düğmesine bastılar” yorumunu yaptı.
Gazete manşetlerinde saraydan ayrılık haberi, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışına verilen “Brexit” adına benzetilerek “Megxit” ifadesi kullanıldı.
Manşetlerde, Meghan ile Harry’nin artık saray hayatından sıradan hayata geçtikleri, ayrılık haberini Kraliçe’ye önceden söylemedikleri vurgulandı.
Bu çarpıcı karardan haberdar olmayan Kraliçe Elizabeth, Prens Charles ve Prens William durumu televizyon kanallarının son dakika haberlerinden öğrendi.
Meghan ve Harry, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, kraliyet ailesinin üst düzey üyeliğinden çekildiklerini, mali açıdan bağımsız olmayı ve çalışmayı planladıklarını, bunu yaparken de Kraliçe'ye tam desteklerini vermeye devam edeceklerini belirtti. Aylarca süren istişarelerin ardından bu kararı aldıklarını belirten çift, vakitlerini İngiltere ve Kuzey Amerika arasında dengelemeyi planladıklarını da ifade etti.
Hayatlarını İngiltere ve ABD-Kanada arasında geçirecek olan çift, saraydan ayrılma haberini altı haftalık Kanada tatilinin ardından duyurdu. İngiliz gazeteleri, Kraliçe’nin durumdan dolayı büyük bir şok geçirdiğini, üzgün olduğunu ve derin bir hayal kırıklığı yaşadığını yazdı. Kraliçe’nin haberi televizyondan öğrenerek sırtından vurulmuş hissettiği ve bu nedenle Prens Harry’ye çok öfkeli olduğu da belirtildi.
Buckingham Sarayı da çiftin açıklamasına yanıt niteliğinde bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Sussex Dükü ve Düşesi’nin kararları erken bir karardır. Farklı bir yaklaşım arzusunda olmalarını anlıyoruz ancak bunlar, üzerinde çalışılması için zaman gerektiren karışık konular” ifadesi kullanıldı.
Kraliyet çiftinin ayrılık kararını açıkladığı sosyal medya hesabının takipçileri, çifti destekleyen ve eleştiren binlerce yorum yağdırdı. Bazı mesajlarda, Meghan Markle’ın Prens Harry’nin beynini yıkadığı, bazı mesajlarda ise bu zamana kadar İngiliz halkının vergilerinden harcadıklarını geri ödemeleri gerektiği ifade edilirken, bazı takipçileri ünlü çiftin normal bir hayat yaşamak istemesini anlayışla karşıladı.
Ünlü İngiliz gazeteci Piers Morgan, “Meghan daha önce Harry’yi ağabeyi William’dan ayırdı, şimdi de kraliyetten ayırıyor” yorumunu yaptı.
Yorumlardan bazıları, “İstedikleri düğün, istedikleri ev, istedikleri ofis, istedikleri para, istedikleri çalışanlar, istedikleri seyahatler; her şey yapıldı onlar için. Daha fazla ne istediler?” benzeri oldu.
Peki Meghan Markle ve Prens Harry gerçekten ne istiyor? Dün gece yaptıkları açıklamaya göre “ekonomik bağımsızlık” istiyorlar. Kendi paralarını kazanarak istedikleri gibi harcamayı hedefliyorlar.
Bundan sonra ne olacak? Çift, Egemen Hibe denilen devlet bütçesinden aldıkları maaş hakkından vazgeçiyor, ancak Prens Charles’tan para almaya devam edebilirler. Zira çiftin açıklaması, Prens Charles’ın özel 1,2 milyar sterlinlik Dükalığı aracılığıyla aldıkları nakitten vazgeçtikleri bilgisini içermiyor. Çift, Cornwall mülkünün bazılarının kamu varlığı olarak görülmesi gerektiğini savunuyor. Charles’ın, geçen yıl Dükalık gelirinden 4,9 milyon sterlini oğullarına verdiği biliniyor. Paranın yarısından daha azını Harry’ye ödediği düşünülüyor.
Windsor’daki Frogmore Kır Evi’nde yaşamaya devam edecekler. Çift, bu evin yenilenmesi için devlet bütçesinden 2,4 milyon sterlin harcamış, yüksek harcamaları nedeniyle eleştirilmişti. Çiftin evde kalmaya devam etmek için kira ödeyebilecekleri düşünülüyor.
Çift ayrıca vergilerle finanse edilen ve yılda 650 bin sterlin ödenen polislerce korunmayı sürdürecek.
Hem Britanya hem de İngiliz Devletler Topluluğu’ndaki görevlerini azaltacaklar.
Meghan Markle ve Prens Harry çifti bundan sonra nasıl para kazanacak? Çift, kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra milyonlar kazanacak. Dünyanın her yerinden istedikleri markalarla milyon dolarlık ticari anlaşmalar yapabilecekler. İngiliz gazeteleri, Prens Harry ile evlenmeden önce oyunculuk yapan, en son Suits dizisinde rol alan Markle’ın yeni hayatında oyunculuğa devam edip büyük bir yıldız olabileceğini ve böylece kendi gelirini elde edebileceğini yazdı. Çiftin dizi, kitap gelirleri ile marka işbirlikleri sonucu yüksek miktarda para kazanabilecekleri düşünülüyor.
Peki Meghan Markle ile Prens Harry’yi bu noktaya getiren ne oldu? Manşetler, çift hakkında bugüne dek pek çok iddiayı dile getirdi. Bazıları çift tarafından da doğrulandı. Örneğin Prens Harry ile ağabeyi Prens William’ın aralarının eskisi kadar iyi olmadığı hep dile getirildi. Ardından Prens Harry bir açıklamasında bu iddiayı doğruladı, Prens William ile 'kötü günleri' olduğunu ve eskisi kadar görüşmediklerini itiraf etti.
Amerikan basınında çıkan bir analizde, 'gelinler arası çekişme'ye dikkat çekildi. Markle'ın Hollywood'da şöhret basamaklarını tırmandığı bir dönemde, sarayda başrolü bir türlü kapamadığı vurgulandı. Çünkü Prens William'ın eşi ve üç çocuğunun annesi Kate Middleton, zarafeti, tavırları ve kraliyete uygun davranışlarıyla tam bir rol modeldi. Söylentilerde, yakın gelecekte Kate'in gölgesinden çıkamayacağını anlayan Meghan'ın böyle bir manevrayla en azından Hollywood yapımlarında başrolü kapacağına artık kesin gözüyle bakılıyor. Bir sinema yorumcusu, 2020 yılının en pahalı oyuncu anlaşmasına imza atabileceğini iddia etti.
Çiftin saray hayatını bırakmasının nedenlerinden biri olarak, Meghan Markle için Hollywood hayatından sonra kraliyet hayatının kısıtlayıcı gelmesi sıralanıyor. Tüm hamileliği ve lohusalık döneminde kameralar önünde olmasının zor geldiği düşünülüyor. Zaten markle da eşiyle birlikte çıktığı Afrika seyahati sırasında çekilen ve TV’de yayınlandığında çok ses getiren bir belgeselde, medya baskısına maruz kaldığını, kendisine yönelik eleştirilerden bunaldığını ve üzüldüğünü söylemişti. Hatta Prens Harry de bu belgeselden hemen önce bir açıklama yaparak "Annesinin ölümünde basın ilgisinin payı olduğunu, aynı durumun karısının başına gelmesine izin vermeyeceğini" belirtmişti.
Hatta İngiltere’de farklı partilerden 72 kadın milletvekili, Meghan Markle’a karşı yürütülen medya baskısına itirazlarını dile getiren bir açık mektup yayımlamış, Markle’ı, “Tatsız ve yanıltıcı haberlerle dolu ulusal gazetelerin sizi, karakterinizi ve ailenizi rahatsız etmesine karşı duruyoruz” denilen mektupla desteklemişti.
Meghan Markle ve Prens Harry, İngiliz bulvar medyasına karşı yasal yolları kullanmış ve Markle’ın babasına gönderdiği özel mektubu yayımlayan The Mail of Sunday gazetesine dava açmıştı. Haberde Thomas Markle'a cümle cümle yorumlatılan ve cevaplatılan mektupta, Meghan Markle, babasından magazin dergilerine ve gazetelerine malzeme vermemesini istiyordu. Sussex Düşesi, babasının gazete ve dergilere verdiği beyanatlarında kendisine verdiği acıdan şikayet ediyordu.
Meghan Markle ile Prens Harry’nin saray hayatından ayrılması, kraliyet ailesinden tarihi bir olayı hatırlattı. Önceki Birleşik Krallık Kralı VIII. Edward’ın Amerikalı Wallis Simpson ile evlenebilmek için tahttan çekilmiş ve böylece kendi isteğiyle tahtı bırakan ilk İngiliz hükümdarı olmuştu.
Meghan Markle ve Prens Harry çifti, kraliyet görevlerini bıraktıklarını açıklamalarından kısa bir süre sonra sussexroyal.com adında yeni bir internet sitesi açtı. Bu site üzerinden 'ilerideki yeni rollerini' ve finansmanlarını açıkladılar. Ayrıca hayır kurumlarının geleceği ve yeni medya politikaları hakkında da bilgi verdiler.
Noel mesajı verirken milyonlarca kişinin kulağı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'te olsa da gözler masanın üzerindeki ayrıntıya takılmıştı. Dört fotoğraf arasında Prens Harry, eşi Meghan Markle ve oğulları Archie'nin olmaması İngiliz kraliyet ailesinin de tıpkı İsveç kraliyet ailesi gibi küçülmeye gideceği iddiasını gündeme getirmişti.
Kraliçe 2. Elizabeth'in fotoğraflarla bir mesaj verdiğini savunan ve bu davranışının altında yatan nedenle ilgili ortaya atılan bir başka iddia da Prens Harry ile Meghan Markle'ın son dönemde sergilediği davranışlardı. Son olarak Prens Hary ve Markle, oğulları Archie'yi de alarak Noel tatilini geçirmek üzere Kanada'ya gitmiş, Kraliçe'nin, verdiği Noel yemeğine katılmama kararı alan Prens Harry'den bu şekilde intikam aldığı iddialar arasındaydı.
Peki Meghan Markle neden kraliyet hayatına uyum sağlayamadı? Aslında Markle, kraliyet ailesinin gelin kriterlerine hiç uymuyor. Afro Amerikalı bir anne ve Amerikalı bir babanın kızı olan Markle, ilk kez kraliyet ailesine giren melez gelin oldu. Markle, Prens Harry’den önce bir evlilik daha yapmıştı ama saraya giren ilk ‘dul’ ve ‘Amerikalı’ gelin değildi. 1936’da Prens Edward, daha önce iki kez evlenmiş Amerikalı Wallis Simpson’la dünyaevine girmişti.
Meghan Markle, Prens Harry’den önce, yapımcı Trevor Engelson ile 2011’de evlendi ve iki yıllık evliliğin ardından boşandı.
Markle henüz ünlenmemiş bir oyuncuyken Beverly Hills'te part time olarak hediye paketleme, kaligrafi, kitap süsleme dersleri veriyordu. CSI: NY, CSI: Miami, Fringe ve Suits gibi dizilerde tanındı. Hayırseverliğiyle bilinen Markle, bu yönü sayesinde Prens Harry ile tanıştı. İkilinin Kanada’da bir dernek toplantısında tanıştığı biliniyor. Mayıs 2018’de evlenen çiftin Mayıs 2019’da Archie adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.