Meghan Markle ve Prens Harry sert çıktı: ‘Kraliyet’ kelimesi Kraliçe’nin malı değil

Meghan Markle ve Prince Harry kraliyet görevlerini bırakıp Kanada’ya yerleşerek yeni bir hayata başlasa da kraliyet tartışmaları bitmiyor. Geçen hafta, Kraliçe Elizabeth’in çifte ‘royal’ (kraliyet) adını ve dolayısıyla ‘Sussex Royal’ markasını kullanmayı yasaklaması gündeme gelmişti.

Oysa çift, ‘Sussex Royal’ adını giyim, kırtasiye, kitap ve eğitim materyalleri de dahil olmak üzere bir dizi ürün ve ticari faaliyette kullanmak üzere bir marka olarak tasarlamıştı. Kraliçe’nin Sussex Royal adını kullanmayı yasaklaması üzerine çiftin yeni bir marka kurma yoluna gitmesi gerektiği konuşuluyordu.