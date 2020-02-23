Meghan Markle ve Prens Harry sert çıktı: ‘Kraliyet’ kelimesi Kraliçe’nin malı değil

Meghan Markle ve Prens Harry, royal (kraliyet) ve Sussex Royal kelimelerini markalaşmalarında kullanmalarını yasaklayan Kraliçe’ye yanıt verdi: Sussex Royal adını bir daha kullanmayacağız ama ‘kraliyet’ kelimesi Kraliçe’ye ait değil.

23.02.2020 - 15:47

Meghan Markle ve Prince Harry kraliyet görevlerini bırakıp Kanada’ya yerleşerek yeni bir hayata başlasa da kraliyet tartışmaları bitmiyor. Geçen hafta, Kraliçe Elizabeth’in çifte ‘royal’ (kraliyet) adını ve dolayısıyla ‘Sussex Royal’ markasını kullanmayı yasaklaması gündeme gelmişti.
Oysa çift, ‘Sussex Royal’ adını giyim, kırtasiye, kitap ve eğitim materyalleri de dahil olmak üzere bir dizi ürün ve ticari faaliyette kullanmak üzere bir marka olarak tasarlamıştı. Kraliçe’nin Sussex Royal adını kullanmayı yasaklaması üzerine çiftin yeni bir marka kurma yoluna gitmesi gerektiği konuşuluyordu.

Cuma günü, çiftin sözcüsü, Dük ve Düşes’in royal (kraliyet) veya Sussex Royal markasını, “özel İngiltere hükümet kuralları”na göre herhangi bir markada kullanmaktan kaçınacağını belirtti. "Sussex Dükü ve Düşesi, 2020 İlkbaharı sonrası hiçbir alanda 'Sussex Royal'i kullanmayı düşünmüyor" dedi.

Harry ve Meghan, Sussex Royal adındaki resmi web sitelerinde, kraliyet görevlerini bırakma sürecinin tam olarak nasıl gerçekleşeceğini detaylandırırken, Kraliçe'nin royal (kraliyet) terimi üzerinde herhangi bir mülkiyetinin bulunmadığı konusuna vurgu yaptı.

Meghan Markle ve Prens Harry, son görevlerini yerine getirdikten sonra 31 Mart’ta resmi olarak kraliyetten ayrılıyor. Çift en son 9 Mart’ta Kraliçe ve diğer kraliyet üyeleriyle birlikte Commonwealth Service denilen İngiliz Devletler Topluluğu resmi törenine katılacak.

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