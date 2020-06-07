Meghan Markle ve Prens Harry takipçi kaybetti

Kraliyet görevleriyle birlikte 'Sussex' markasını da bırakan Prens Harry ve eşi Meghan Markle sosyal paylaşım sitesi Instagram’da 200 binden fazla takipçi kaybetti.

07.06.2020 - 11:39

Meghan Markle ve Prens Harry, 1 Nisan’dan itibaren resmi olarak üst düzey kraliyet görevlerini bırakmalarının ve 'Sussex Royal' adıyla kullandıkları Instagram hesabı üzerinden veda etmelerinin ardından hızla takipçilerini kaybetti. 

Sussex markasını kullanamadıkları için resmi Instagram hesaplarına yeni bildirimler ekleyemeyen çiftin takipçi sayısı 11.1 milyona gerilerken, Prens William ve Kate Middleton’ın takipçi sayıları 11.8 milyona çıktı.
Meghan Markle ve Prens Harry son paylaşımlarında, “Hepimizin hissedebileceği gibi, şu anda dünya olağanüstü derecede kırılgan dönemden geçiyor. Yine de her insanın -şimdi dünyada görüldüğü gibi, ailelerimizde, toplumlarımızda ve ön sırada bulunanlarda - bir fark yaratma potansiyeline ve fırsatına sahip olduğundan eminiz. Birlikte bu umudu gerçeğe dönüştürmek için birbirimizi yükseltebiliriz” ifadesini kullanmıştı.

"BİZİ GÖREMESENİZ DE BİZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Çift ayrıca, “Şu anda en önemli şey, dünyadaki herkesin sağlığı ve refahı, bu salgının bir sonucu olarak ortaya çıkan birçok sorun için çözüm bulmak” diyen kraliyet çifti, “Hepimiz bu küresel değişimde ve alışkanlıkların değişmesinde oynayacağımız rolü bulduğumuzda, bu yeni evreye nasıl en iyi katkıyı sağlayabileceğimizi anlamaya odaklanıyoruz. Bizi burada görmeseniz de çalışmamız devam ediyor” demişti.

Kraliyet görevlerini bıraksa da hayvanseverliğiyle tanınan Meghan Markle’ın, geçtiğimiz günlerde, Londra merkezli hayvan hakları yardım kuruluşu Mayhew ile gizlice çalıştığı ortaya çıkmıştı. Köpek sahiplenme savunucusu olan Markle, Sussex Düşesi olduktan sonra çalışacağı ilk yardım kuruluşu olarak Mayhew'i seçmişti. Kraliyetten ayrılmış olsa da yardım kuruluşuyla çalışma bağını koparmamıştı.

Çift, üst düzey kraliyet görevlerini yerine getirmeme ve maddi bağımsızlıkları için çalışma kararını açıklamalarının ardından oğulları Archie ile birlikte Hollywood’a yerleşmişti.

Çift, Los Angeles’ta Tyler Perry’nin 18 milyon dolarlık malikanesinde yaşıyor.

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