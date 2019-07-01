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Meghan Markle ve Prens Harry'den bebeklerine vaftiz töreni

Meghan Markle ve Prens Harry'nin geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen bebeklerinin vaftiz edileceği duyuruldu. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

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    Daily Mail'de yer alan habere göre; Meghan Markle ve Prens Harry bebekleri Archie için
    vaftiz törenine hazırlanıyor.


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    Meghan Markle ve Prens Harry'nin bebekleri Archie'yi normal bir vatandaş olarak büyütmek istedikleri ve bu nedenle vaftiz töreninin kapalı yapılacağı belirtildi.

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    Törenin babası Harry ve amcası William'ın da vaftiz olduğu Windsor Şapel'inde yapılacağı ifade edildi.

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    Bebeğin vaftiz babasının kim olacağı ise henüz açıklanmadı.


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    Öte yandan ikiliye gittikleri beyzbol maçında takım oyuncuları tarafından 8 haftalık bebeklerinin isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.
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    VAFTİZ NEDİR?

    Hıristiyanlıkta, genellikle belli bir yaşa gelen çocuğa uygulanan, ilk günahı silmek ve hıristiyanlaştırmak için yapılan dinsel işlem.
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