Meghan Markle ve Prens Harry'den bebeklerine vaftiz töreni

Meghan Markle ve Prens Harry'nin geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen bebeklerinin vaftiz edileceği duyuruldu. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
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Daily Mail'de yer alan habere göre; Meghan Markle ve Prens Harry bebekleri Archie için
vaftiz törenine hazırlanıyor.
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Meghan Markle ve Prens Harry'nin bebekleri Archie'yi normal bir vatandaş olarak büyütmek istedikleri ve bu nedenle vaftiz töreninin kapalı yapılacağı belirtildi.
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Törenin babası Harry ve amcası William'ın da vaftiz olduğu Windsor Şapel'inde yapılacağı ifade edildi.
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Bebeğin vaftiz babasının kim olacağı ise henüz açıklanmadı.
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Öte yandan ikiliye gittikleri beyzbol maçında takım oyuncuları tarafından 8 haftalık bebeklerinin isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.
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VAFTİZ NEDİR?
Hıristiyanlıkta, genellikle belli bir yaşa gelen çocuğa uygulanan, ilk günahı silmek ve hıristiyanlaştırmak için yapılan dinsel işlem.