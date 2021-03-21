Meghan Markle ve Prens Harry'den dedektif tepkisi

Meghan Markle ve Prens Harry çifti, peşlerine takılan dedektifin itiraflarının ardından tepki gösterdi. İkili adına açıklama yapan sözcüleri, "Bu olay yıkıcı uygulamalarının devam ettiğini, ailelere ve ilişkilere geri dönüşü olmayan zararlar verdiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

21.03.2021 - 10:08 | Son Güncelleme : 21.03.2021 - 10:23

Meghan Markle ve Prens Harry'den dedektif tepkisi - 1
Meghan Markle ve Prens Harry çifti The Sun'ın yasadışı yollarla bilgi edindiğinin dedektifin itiraflarıyla ortaya çıkmasının ardından konuştu.


Meghan Markle ve Prens Harry'den dedektif tepkisi - 2
Independent Türkçe'nin People'dan aktardığına göre; İkili adına açıklama yapan sözcü şu ifadeleri kullandı: "Sussex Dükü ve Düşesi bugünün, medya endüstrisi ve toplumunu düşünülmesi açısından önemli olduğunu düşünüyor"


Meghan Markle ve Prens Harry'den dedektif tepkisi - 3
"Çünkü bu haber geçmişteki yıkıcı uygulamalarının devam ettiğini, ailelere ve ilişkilere geri dönüşü olmayan zararlar verdiğini gösteriyor."


Meghan Markle ve Prens Harry'den dedektif tepkisi - 4
"Artık her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan gazetecilik değerlerini savunan medya çalışanlarına minnettarlar."


Meghan Markle ve Prens Harry'den dedektif tepkisi - 5
NE OLMUŞTU?

Los Angeles kentinde yaşayan özel dedektif Daniel Hanks, The Sun gazetesi için 2016 yılında Sussex Düşesi Meghan Markle hakkında yasadışı bir şekilde bilgi topladığını itiraf etmişti.

Hanks, Markle'ın cep numarası, adresleri ve sosyal güvenlik numarasına ulaştığını söylemişti.

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