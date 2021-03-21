Meghan Markle ve Prens Harry'den dedektif tepkisi

Meghan Markle ve Prens Harry çifti, peşlerine takılan dedektifin itiraflarının ardından tepki gösterdi. İkili adına açıklama yapan sözcüleri, "Bu olay yıkıcı uygulamalarının devam ettiğini, ailelere ve ilişkilere geri dönüşü olmayan zararlar verdiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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21.03.2021 - 10:08

Meghan Markle ve Prens Harry çifti The Sun'ın yasadışı yollarla bilgi edindiğinin dedektifin itiraflarıyla ortaya çıkmasının ardından konuştu.







Independent Türkçe'nin People'dan aktardığına göre; İkili adına açıklama yapan sözcü şu ifadeleri kullandı: "Sussex Dükü ve Düşesi bugünün, medya endüstrisi ve toplumunu düşünülmesi açısından önemli olduğunu düşünüyor"







"Çünkü bu haber geçmişteki yıkıcı uygulamalarının devam ettiğini, ailelere ve ilişkilere geri dönüşü olmayan zararlar verdiğini gösteriyor."







"Artık her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan gazetecilik değerlerini savunan medya çalışanlarına minnettarlar."







NE OLMUŞTU?



Los Angeles kentinde yaşayan özel dedektif Daniel Hanks, The Sun gazetesi için 2016 yılında Sussex Düşesi Meghan Markle hakkında yasadışı bir şekilde bilgi topladığını itiraf etmişti.



Hanks, Markle'ın cep numarası, adresleri ve sosyal güvenlik numarasına ulaştığını söylemişti.