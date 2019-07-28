Meghan Markle ve Prens Harry’den komşulara yasaklar listesi

Çiftin komşuları için hazırladığı iddia edilen liste ile ilgili tepkiler de yükselirken, Frogmore çevresinde yaşayanların çoğunun zaten Saray için çalışanlar olduğu belirtildi. Komşular tarafından, “Biz Kraliçe'den bile böyle bir şey görmedik. Tam tersine Kraliçe Elizabeth insanlarla kaynaşmayı sever, selam verir, hatta bazılarını çaya davet ettiği bile görülmüştür" denildi.