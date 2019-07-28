Meghan Markle ve Prens Harry’den komşulara yasaklar listesi
Kensington Sarayı'ndan ayrılıp Windsor mülkü içindeki Frogmore Kır Evi’ne taşınan Meghan Markle ve Prens Harry’nin komşularına koydukları yasaklar gündemde.
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Meghan Markle ve Prens Harry çifti, Frogmore Kır Evi’nin etrafındaki komşularına getirdikleri yasaklarla adlarından söz ettiriyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre çift, hazırlanan yasaklar listesi kraliyet görevlileri tarafından komşulara bildirildi. Söz konusu listede komşuların yapabilecekleri ve yapamayacakları madde madde sıralanıyor.
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Sussex Dükü ve Düşesi’nin getirdiği yasaklardan en önemlisi, 6 Mayıs’ta dünyaya gelen bebekleri Archie’yi komşuların görmesi. Komşulara, “Archie’ye görmeye çalışmayın” denildi.
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Komşuların Prens Harry ve Meghan Markle onlarla konuşmadığı sürece çifte tek kelime etmesi bile yasak. Ancak kraliyet çifti selam verirse karşılık verebilirler.
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Çiftin geçen eylül ayında satın aldığı labrador cinsi köpeğin adını sormak ya da onunla ilgilenmek ve sevmek de yasaklar listesinde.
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Çiftin posta kutusuna herhangi bir şey bırakmak da yasaklar arasında.
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Çiftin komşuları için hazırladığı iddia edilen liste ile ilgili tepkiler de yükselirken, Frogmore çevresinde yaşayanların çoğunun zaten Saray için çalışanlar olduğu belirtildi. Komşular tarafından, “Biz Kraliçe'den bile böyle bir şey görmedik. Tam tersine Kraliçe Elizabeth insanlarla kaynaşmayı sever, selam verir, hatta bazılarını çaya davet ettiği bile görülmüştür" denildi.
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Bu kurallar listesinin bu kadar tepki çekmesinin önemli nedenlerinden biri de bölgede zaten Kraliçe başta olmak üzere saray için çalışanların yaşaması. Bunlar arasında Kraliçe Elizabeth'in gardrobundan sorumlu Angela Memmy, Prens Charles'ın eski dadısı Mabel Anderson da yer alıyor.
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8Kraliyet çiftinin komşulara yasaklar listesi hazırladığı haberi Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamayla yalanlandı. Prens Harry ve Meghan Markle'ın böyle bir yasaklar listesi hazırlamadığı, bu kuralların bölge halkı tarafından belirlendiği ve bölge sakinlerine iletildiği ileri sürüldü.