Meghan Markle ve Prens Harry’den oğulları Archie için fotoğraflı özel doğum günü kutlaması

ntv.com.tr 27.04.2020 - 09:55
Meghan Markle ve Prens Harry, oğulları Archie’nin birinci yaş gününü özel bir şekilde kutlayacak. 38 yaşındaki Meghan ile 35 yaşındaki Harry, Archie’nin şimdiye kadar görülmeyen yeni fotoğrafını yayınlayacak.
The Sunday Times’ın kraliyet habercisi Roya Nikkhah, sosyal medyada, “Sussex Dük ve Düşesi, oğulları Archie Mountbatten-Windsor’ın 6 Mayıs’taki ilk doğum gününde onun yeni fotoğrafını yayınlayacak” ifadesiyle haberi duyurdu.
Ancak fotoğrafın hangi yolla yayına sokulacağı bilinmiyor. Çift, kraliyet görevlerini bırakmalarının ardından “Sussex Royal” adlı Instagram hesaplarına da veda etmiş, nisan ayının başından bu yana sosyal medyada hiç paylaşım yapmamıştı.