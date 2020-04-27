Meghan Markle ve Prens Harry’den oğulları Archie için fotoğraflı özel doğum günü kutlaması

Meghan Markle ve Prens Harry, geçen yıl 6 Mayıs’ta dünyaya gelen oğulları Archie’nin birinci yaş gününü yeni bir fotoğrafla kutlayacak. Ancak kraliyetle birlikte sosyal medya hesaplarını da bırakan çiftin yeni fotoğrafı nerede yayınlayacağı bilinmiyor.

ntv.com.tr 27.04.2020 - 09:55

Meghan Markle ve Prens Harry, oğulları Archie’nin birinci yaş gününü özel bir şekilde kutlayacak. 38 yaşındaki Meghan ile 35 yaşındaki Harry, Archie’nin şimdiye kadar görülmeyen yeni fotoğrafını yayınlayacak.

The Sunday Times’ın kraliyet habercisi Roya Nikkhah, sosyal medyada, “Sussex Dük ve Düşesi, oğulları Archie Mountbatten-Windsor’ın 6 Mayıs’taki ilk doğum gününde onun yeni fotoğrafını yayınlayacak” ifadesiyle haberi duyurdu.

Ancak fotoğrafın hangi yolla yayına sokulacağı bilinmiyor. Çift, kraliyet görevlerini bırakmalarının ardından “Sussex Royal” adlı Instagram hesaplarına da veda etmiş, nisan ayının başından bu yana sosyal medyada hiç paylaşım yapmamıştı.

Los Angeles’a taşınan Meghan ve Harry çifti Angel Food yardım projesinin gönüllüsü olarak, geçtiğimiz haftalarda salgın günlerinde yardıma muhtaç insanlara bağış yemekleri bırakırken görüntülenmişti.
Öte yandan karantina günlerinde doğum günü kutlayan tek kraliyet çocuğu Archie olmayacak. Kate Middleton ve Prens William’ın üçüncü çocuğu Prens Louis 23 Nisan’da iki yaşına girdi. Middleton’ın, Louis’in Norfolk’taki evlerinin bahçesinde çektiği fotoğraflar, çiftin sosyal medya sayfasında paylaşıldı.

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