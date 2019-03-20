Meghan Markle ve Prens Harry'den Yeni Zelanda kurbanları için başsağlığı
ntv.com.tr
Meghan Markle ve Prens Harry, Yeni Zelanda’daki terör saldırısında hayatını kaybeden 50 kişi için başsağlığı dileğinde bulundu. Kraliyet çifti, geleneksel Yeni Zelanda selamı verip Yeni Zelanda dilinde not yazmayı ihmal etmedi.
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Meghan Markle ve Prens Harry, Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrindeki terör saldırısında hayatını kaybeden 50 kişiyi için Londra’daki Yeni Zelanda Maslahatgüzarlığı’nı ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.
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Başsağlığ ziyaretinde Yeni Zelanda Maslahatgüzarı Jerry Mateparae tarafından kapıda karşılanan Sussex Dükü ve Düşesi, Yeni Zelanda’nın geleneksel Hongi burun selamını verdi.
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Ölenlerin anısına çiçek bırakan kraliyet çifti, başsağlığı defterine duygusal bir not da yazdı.
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Kraliyet çifti, “Sizinleyiz” notunu yazdıkları deftere bir de Yeni Zelanda dilinde “Derin hislerimizle” anlamına gelen “Aroha nui” yazmayı da ihmal etmedi.
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Hamileliğinin son dönemine giren 37 yaşındaki Markle’ın doğum iznine çıktığı duyurulmuştu.
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Markle’ın nisan ayının ortalarında bebeğini dünyaya getirmesi bekleniyor.
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7İşte Yeni Zelanda kurbanları için başsağlığı ziyaretinden yansıyanlar...
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