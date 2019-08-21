Meghan Markle ve Prens Harry'e yeni sekreter

1 Meghan Markle ve Prens Harry'nin bir süredir devam eden yeni sekreter arayışının sonuna gelindi. The Mail on Sunday gazetesinin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre, Sussex Dükü ve Düşesi bu prestijli görevi Fiona Mchilwham'ın üstlenmesini istedi.

2 2009 yılında Arnavutluk'un en genç İngiliz büyükelçilerinden biri olarak görev yapan 45 yaşındaki Fiona Mchilwham, diplomatik hayatını bu defa Kraliyet hanesinin kapıları ardında sürdürecek.





3 Kendisini, Instagram hesabından "wannabe supermum" olarak tanıtan yeni sekreterin görevleri arasında kraliyet çiftinin resmi programının koordinasyonu, Sussex ekibinin diğer üyelerinin ve Kraliyet yazışmalarının denetimi yer alıyor.

4 Fiona Mcilwham'in geçtiğimiz aylarda (Harry ve Meghan'ın Güney Afrika turundan kısa bir süre sonra) ani bir kararla istifa eden Meghan Markle'ın özel sekreteri Samantha Cohen'in yerine geçmesi planlanıyor.

5 Fiona Mcilwham'ın ilk Kraliyet tecrübesi Sussex hanesinden öncesine dayanıyor. Mcilwham bu görevle gündeme gelmeden önce Kraliçe Elizabeth'in yanında yardımcı sekreterlik yapıyordu. Sussex hanesine yeni bir sekreter bulunana kadar Fiona geçici bir süreliğine bu görevi üstlenecekti. Fakat her iki tarafın da hesaba katmadıkları bir şey vardı; Meghan ve Fiona çok iyi anlaştı.

6 Meghan Markle'ın kişisel asistanı Melissa Touabti, özel sekreterleri Amy Pickerill ve Samantha Cohen'in art arda gelen istifalarından sonra Fiona Mcilwham'ın bu görevde ne kadar kalacağı merak ediliyor.