Meghan Markle ve Prens Harry kendi markalarını yarattı

İngiliz kraliyet ailesinin gözde çifti Meghan Markle ve Prens Harry, kendi markalarını çıkarıyor. Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarına sahip olan çift, Sussex ismini markalaştırmak için gerekli başvuruları yaparak tescil işlemlerini tamamladı.
İngiltere Patent Ofisi'nin yayınladığı belgelere göre kraliyet çifti, aralarında kıyafet, spor giyim ve medya organlarının bulunduğu 100'den fazla ürünün “Sussex Royal” markası altında isim hakkını satın aldı. Böylece markayı izinsiz kullananlar hakkında yasal işlem başlatılması da gündeme geldi.
Başvurunun bu yılın haziran ayında gerçekleştirildiği belirtildi. Gazete ve dergiler 'basılı malzeme' bölümünde gösterilirken; listede günlük, defter, takvim ve ders kitapları da basılması olası ürünler olarak ifade edildi.
Bu yıl akıl sağlığı alanındaki çalışmalara ağırlık veren çift, psikolojik danışmanlık hizmeti de vermeyi planlıyor. Çiftin, marka altında çıkarmayı planladığı ürünler arasında şapka, çorap, tişört, pantolon, bandana, eşarp ve eldiven de yer alıyor.
Atılan bu adımlar İngiliz basınında, Prens Harry ve Meghan Markle’ın, Sussex Royal derneği adı altında global bir marka imparatorluğu yaratmak istediği şeklinde yorumlandı.