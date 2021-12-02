Meghan Markle ve Prens Harry’nin 30 milyon dolarlık Spotify anlaşması tehlikede

Meghan Markle ve Prens Harry çifti, Spotify ile yaptıkları 30 milyon dolarlık anlaşma kapsamında 2021 boyunca içerik üretecekti, ancak hiçbir şey yapmadı. Bu durumun dakika başına 665 bin dolara mal olduğunu fark eden Spotify, anlaşmayı iptal edebilir.

Haberler - ntv.com.tr 02.12.2021 - 09:58

Meghan Markle ve Prens Harry’nin 30 milyon dolarlık Spotify anlaşması tehlikede - 1

ve 'nin, bu yıl herhangi bir içerik üretemedikleri  ile 30 milyon dolarlık anlaşmaları tehlikede.

Spotify, geçen yıl ünlü çiftin 2021 boyunca içerik hazırlayacağını duyurmuştu.

The Sun'ın haberinde, anlaşmanın şimdiye kadar dakika başına 665 bin dolara mal olduğunu fark ettikten sonra, Spotify yetkililerinin, çiftin neden herhangi bir içerik üretmediği konusunda "şaşırdığı" belirtildi.

Meghan Markle ve Prens Harry’nin 30 milyon dolarlık Spotify anlaşması tehlikede - 2

Spotify’ın yöneticilerine çiftle sözleşmeyi sona erdirme ve böylece gelecek milyonlarca dolarlık ödemeden kurtulma talimatı verildiği de gelen bilgiler arasında.

Spotify yöneticilerinin, içerik üretmeleri ve milyonlarca dolarlık anlaşmanın geleceğini korumak için çiftin Archewell Audio markasını nazikçe uyardığı söyleniyor.

Meghan Markle ve Prens Harry’nin 30 milyon dolarlık Spotify anlaşması tehlikede - 3

Spotify, ünlü çiftin Archewell Audio adıyla yapacağı podcast yayınının ilk serisinin 2021’de tamamlanmasını bekliyordu.

Meghan ve Harryikilisi, geçen yıl aralık ayında, Noel döneminde platformayalnızca bir bölüm yüklediler. Bu,Elton John, Tyler Perry, Naomi Osaka ve James Corden ile konuştukları özel bir Noel bölümüydü.

Meghan Markle ve Prens Harry’nin 30 milyon dolarlık Spotify anlaşması tehlikede - 4

Meghan Markle, temmuz ayında ikinci çocuğu Lilibet Diana’yı dünyaya getirdi ve beş aylık doğum izni planı yaptı.

Meghan Markle ve Prens Harry’nin 30 milyon dolarlık Spotify anlaşması tehlikede - 5

Ancak yine de Lilibet’in doğumundan bu yana çeşitli etkinliklerde boy gösterdi. Eylül ayında Harry ile birlikte New York’taki 11 Eylül anmasına katıldı, iklim değişikliğine dikat çekmek için Central Park’ta yapılan Global Citizen konser serisinde konuşma yaptı.

Meghan Markle ve Prens Harry’nin 30 milyon dolarlık Spotify anlaşması tehlikede - 6

Bu arada Prens Harry, başka yayıncıların podcast’lerine konuk olmayı sürdürdü. Onlardan biri de mayıs ayında katıldığı ve hayatını Jim Carrey’nin The Truman Show filmine benzettiği Dax Shepard’ın Armchair Expert adlı programıydı.

Sussex çifti aynı zamanda mart ayında Oprah Winfrey’in programına katılmış, sansanyonel bir söyleşiye imza attı. Meghan Markle, bu ayın başında da Ellen DeGeneres’in TV programında boy gösterdi.

Meghan Markle ve Prens Harry’nin 30 milyon dolarlık Spotify anlaşması tehlikede - 7

NETFLIX'LE 180 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Meghan ve Harry çifti, Netflix ile de 180 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı.

Harry tarafından 2014 yılında gaziler için başlatılan Invictus Oyunları etkinliği ile ilgiliHeart of Invictus adlıbirbelgesel halihazırda var.Meghan Markle, Pearl adında bir animasyon dizisi hazırlığında olduklarını belirtti.

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