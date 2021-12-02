Meghan Markle ve Prens Harry’nin 30 milyon dolarlık Spotify anlaşması tehlikede

Meghan Markle ve Prens Harry'nin, bu yıl herhangi bir içerik üretemedikleri Spotify ile 30 milyon dolarlık anlaşmaları tehlikede.

Spotify, geçen yıl ünlü çiftin 2021 boyunca içerik hazırlayacağını duyurmuştu.

The Sun'ın haberinde, anlaşmanın şimdiye kadar dakika başına 665 bin dolara mal olduğunu fark ettikten sonra, Spotify yetkililerinin, çiftin neden herhangi bir içerik üretmediği konusunda "şaşırdığı" belirtildi.