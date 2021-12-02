Meghan Markle ve Prens Harry’nin 30 milyon dolarlık Spotify anlaşması tehlikede

Haberler - ntv.com.tr 02.12.2021 - 09:58
Meghan Markle ve Prens Harry'nin, bu yıl herhangi bir içerik üretemedikleri Spotify ile 30 milyon dolarlık anlaşmaları tehlikede.
Spotify, geçen yıl ünlü çiftin 2021 boyunca içerik hazırlayacağını duyurmuştu.The Sun'ın haberinde, anlaşmanın şimdiye kadar dakika başına 665 bin dolara mal olduğunu fark ettikten sonra, Spotify yetkililerinin, çiftin neden herhangi bir içerik üretmediği konusunda "şaşırdığı" belirtildi.
Spotify’ın yöneticilerine çiftle sözleşmeyi sona erdirme ve böylece gelecek milyonlarca dolarlık ödemeden kurtulma talimatı verildiği de gelen bilgiler arasında.Spotify yöneticilerinin, içerik üretmeleri ve milyonlarca dolarlık anlaşmanın geleceğini korumak için çiftin Archewell Audio markasını nazikçe uyardığı söyleniyor.
Spotify, ünlü çiftin Archewell Audio adıyla yapacağı podcast yayınının ilk serisinin 2021’de tamamlanmasını bekliyordu.Meghan ve Harryikilisi, geçen yıl aralık ayında, Noel döneminde platformayalnızca bir bölüm yüklediler. Bu,Elton John, Tyler Perry, Naomi Osaka ve James Corden ile konuştukları özel bir Noel bölümüydü.
Meghan Markle, temmuz ayında ikinci çocuğu Lilibet Diana’yı dünyaya getirdi ve beş aylık doğum izni planı yaptı.
Ancak yine de Lilibet’in doğumundan bu yana çeşitli etkinliklerde boy gösterdi. Eylül ayında Harry ile birlikte New York’taki 11 Eylül anmasına katıldı, iklim değişikliğine dikat çekmek için Central Park’ta yapılan Global Citizen konser serisinde konuşma yaptı.
Bu arada Prens Harry, başka yayıncıların podcast’lerine konuk olmayı sürdürdü. Onlardan biri de mayıs ayında katıldığı ve hayatını Jim Carrey’nin The Truman Show filmine benzettiği Dax Shepard’ın Armchair Expert adlı programıydı.
Sussex çifti aynı zamanda mart ayında Oprah Winfrey’in programına katılmış, sansanyonel bir söyleşiye imza attı. Meghan Markle, bu ayın başında da Ellen DeGeneres’in TV programında boy gösterdi.
NETFLIX'LE 180 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA
Meghan ve Harry çifti, Netflix ile de 180 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı.Harry tarafından 2014 yılında gaziler için başlatılan Invictus Oyunları etkinliği ile ilgiliHeart of Invictus adlıbirbelgesel halihazırda var.Meghan Markle, Pearl adında bir animasyon dizisi hazırlığında olduklarını belirtti.