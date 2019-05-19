Meghan Markle ve Prens Harry’nin birinci evlilik yıldönümünde perde arkası düğün fotoğrafları
ntv.com.tr
Bugün evliliklerinin birinci yılını kutlayan Meghan Markle ve Prens Harry, Instagram hesaplarından bugüne dek görülmeyen düğün fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflar, basına servis edilen pek çok görüntünün perde arkası niteliğinde.
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Meghan Markle ve Prens Harry, bugün evliliklerinin birinci yılını kutluyor.
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Geçen yıl 19 Mayıs’ta dünya çapında milyonlarca seyircinin canlı olarak takip ettiği bir törenle dünyaevine giren çiftin büyük gününden perde arkası görüntüler yayınlandı.
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Düğünden servis edilen pek çok fotoğrafın farklı açılardan çekilen ve bugüne kadar gün yüzüne çıkarılmayan fotoğrafları, çiftin Instagram hesabından paylaşıldı.
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6 Mayıs’ta ilk çocukları Archie Harrison’ı kucaklarına alan kraliyet çifti, evlilik yıldönümlerinde yayımladıkları sosyal medya mesajında, kendilerini kutlayanlara teşekkür etti.
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İşte Meghan Markle ile Prens Harry’nin 19 Mayıs 2018’de, Windsor Kalesi’nde düzenlenen düğün töreninden yansıyan perde arkası görüntüler...
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