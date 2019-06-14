Meghan Markle ve Prens Harry'nin düğün kıyafetleri sergileniyor
ntv.com.tr
İngilizler, Meghan Markle ve Prens Harry’nin düğününü unutturmak istemiyor. Düğünün üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçtikten sonra Sussex Dükü ve Düşesi'nin düğün kıyafetleri için sergi açılıyor.
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İngilizler, kraliyet çifti Meghan Markle ve Prens Harry’nin popülaritesinden yararlandıkları yeni bir etkinlikle gündemde.
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Meghan Markle ve Prens Harry’nin düğününün üzerinden bir yıldan uzun bir süre geçmesine, çift, bebek sahibi olmasına rağmen, görkemli düğün hala adından söz ettirmeye devam ediyor.
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İskoçya’nın Edinburgh kentinde, Sussex Dükü ve Düşesi’nin düğün kıyafetlerinin sergilendiği bir sergi açılıyor.
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Bugünden itibaren Holyrood Sarayı’ndaki sergi alanında, ziyaretçiler, Meghan Markle’ın gelinliği ile Prens Harry’nin damatlığını yakından görme şansına sahip olacak.
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19 Mayıs 2018’de Londra’daki St George's Şapeli’nde Prens Harry ile dünyaevine girerek Sussex Düşesi unvanı alan Meghan Markle’ın gelinliği, tasarımcı Clare Waight Keller imzalı, Givenchy markasına aitti.
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20 bin sterlin (Yaklaşık 150 bin TL) değerindeki Givenchy gelinlik, sergide, cansız mankenin üzerinde gösteriliyor.
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Saf ipek kumaştan yapılan gelinliğin beş metrelik duvağı, üzerinde, İngiliz Milletler Topluluğu’na ait 53 ülkeden çiçek desenleri taşıyor.
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Meghan Markle’ın düğünde taktığı özel taç da sergide yer alıyor. Taç, Kraliçe tarafından düğünde kullanması için Meghan Markle’a verildi. Özel taç, ilk kez bu sergi sayesinde yakından görülebilecek.
Taç, 1932 yılında Kraliçe II. Elizabeth’in büyükannesi Kraliçe Mary için yapılmış, Elizabeth’e miras kalmıştı.
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Sergide yakından görülebilecek olan Prens Harry’nin damatlığı da özel dikim. Harry’nin düğünde giydiği frak şeklindeki Household Cavalry Süvari Birliği üniforması, kraliyet ailesi terzileri Dege ve Skinner tarafından dikildi.
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Sergiyi gezenleri ilginç bir sürpriz de bekliyor. Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin düğün planı, kıyafet, müzik ve çiçek seçimlerine dair konuşmalarının yer aldığı ses kaydı da ziyaretçiler tarafından dinlenebilecek.