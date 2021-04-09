Meghan Markle ve Prens Harry’nin evinden polise 9 ayda 9 arama

ntv.com.tr 09.04.2021 - 09:50
Meghan Markle ve Prens Harry’nin geçen yıl temmuz ayında oğulları Archie ile birlikte California’nın Montecito bölgesindeki evlerine taşınmalarından bu yana, adreslerinden polisin defalarca arandığı ortaya çıktı. Polis kayıtlarına göre alarm aktivasyonları ve mülkiyet suçları dahilinde polise ulaşıldığı öğrenildi.
ABD’de Bilgi Edinme Özgürlüğü yasaları kapsamında elde edilen veriler, çiftin Oprah Winfrey ile yaptıkları ve bomba etkisi yaratan röportajda güvenlik korkularını paylaşmasının ardından geldi.
9 AYDA 9 ARAMA
The Sun gazetesine göre Prens Harry ve Meghan Markle, Los Angeles'tan Montecito'ya taşınmasının ardından, Santa Barbara Polis Merkezi, geçen yıl temmuz ayında dört kez arandı.
Aramalardan biri çağrı olarak listelenirken diğerleri "alarm etkinleştirmeleri" olarak kaydedildi ve tümü sabahın erken saatlerinde gerçekleşti.
Son dokuz ayda dokuz kez polisi arayan kraliyet çiftinin aramalarından birinin Noel arifesinden gerçekleştiği belirtildi. Bir kişinin eve izinsiz girdiği iddia edildikten sonra polisler mülke çağrıldı. Polisler ayrıca "mülkiyet suçları" başlığı altında kaydedilen bir çağrı için Noel'in ertesi günü de Meghan ve Harry çiftinin evine gitti.
Çağrı üzerine eve giden polis, 37 yaşındaki Nickolas Brooks adlı kişinin özel mülke girme suçlamasıyla tutuklandığını ancak daha sonra serbest bırakıldığını söyledi.
“KRALİYET AİLESİNE YALVARDIM”
Mart ayında ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’e röportaj veren Meghan ve Harry çifti, güvenlik endişesi taşıdıklarını söylemişti. İkinci çocuğuna hamile olan Meghan Markle, Prens Harry'nin ailesine kişisel koruma görevlilerini almamaları için yalvaran mektuplar gönderdiğini, çünkü Harry’nin ölüm tehditleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
“RİSKİ MİRAS ALDIM”
Prens Harry ise, kraliyet görevlerini bırakmaya karar verdikten sonra, İngiltere vergi mükelleflerinin finanse ettiği güvenlik görevlilerinin kendisinden asla alınmayacağını düşündüğünü belirterek, “Ben bu pozisyonda doğdum. Riski miras aldım. Yani bu benim için bir şok oldu” diye konuştu.