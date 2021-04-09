Meghan Markle ve Prens Harry’nin evinden polise 9 ayda 9 arama

Son dokuz ayda dokuz kez polisi arayan kraliyet çiftinin aramalarından birinin Noel arifesinden gerçekleştiği belirtildi. Bir kişinin eve izinsiz girdiği iddia edildikten sonra polisler mülke çağrıldı. Polisler ayrıca "mülkiyet suçları" başlığı altında kaydedilen bir çağrı için Noel'in ertesi günü de Meghan ve Harry çiftinin evine gitti.

Çağrı üzerine eve giden polis, 37 yaşındaki Nickolas Brooks adlı kişinin özel mülke girme suçlamasıyla tutuklandığını ancak daha sonra serbest bırakıldığını söyledi.