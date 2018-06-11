Meghan Markle ve Prens Harry’nin ilk resmi ziyaret rotası belli oldu
ntv.com.tr
Yeni evli kraliyet çifti Meghan Markle ve Prens Harry’nin ilk resmi ziyaret için gidecekleri ülkeler açıklandı.
-
1
Geçen ay evlenen Sussex Dükü Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle, denizaşırı seyahate ekim ayında çıkıyor.
-
2
Kraliyet ailesinin çiçeği burnunda çiftinin kraliyet adına yapacağı ilk resmi ziyaretin rotası açıklandı.
-
3
Markle ve Prens Harry, sonbaharda Avustralya, Fiji, Tonga ve Yeni Zelanda’yı ziyaret edecek.
-
4
Çiftin ziyareti, Sidney’de yapılacak 2018 Invictus Oyunları (Gazilerin katıldığı spor müsabakaları) ile aynı döneme denk geliyor.
-
5
Resmi kraliyet gezileri, aileye yeni katılan Meghan Markle’ın ilk resmi etkinliği olacağından tüm gözler üzerine odaklanacak.
-
6
Evlendikten sonra ilk ziyaretlerini Avustralya ve Yeni Zelanda’ya yapmaları, yeni evli çiftin, kendileriyle aynı rotayı seçen Prens Charles ile Leydi Diana’nın izinden gittiği yorumlarına neden oldu. Prens Charles ve Leydi Diana’nın denizaşırı seyahati 41 gün sürmüştü.
-
7
2014 yılında Prens William ile Kate Middleton da Avustralya ve Yeni Zelanda’ya 18 gün süren bir seyahat gerçekleştirmişti.
-
8
Markle ve Prens Harry, doğmamış bebekleri etkileyen zika virüsü salgını olan Fiji ve Tonga’da konu hakkında bilinçlendirme ve virüsün yayılmasını engelleyici konuşmalar yapacak.