Meghan Markle ve Prens Harry’nin konuşarak 1 milyon sterlin kazanacağı iddiası

Russell Myers, Markle'ın aileden ayrılmadan önceki davranışlarına gönderme yaparak "Ona tam puan! Zaten çok fazla acıyla başa çıkmak zorunda kaldığını söylemişti. Ama bunu asla göstermedi" diye konuştu. Bu konuda Markle'ın, oyunculuk yeteneklerinden faydalandığını da ileri sürdü. Markle'ın yer aldığı çok sayıda görüntüyü incelediğini söyleyen Myers "Yüzünde her zaman güzel bir gülümseme vardı. Her zaman sakindi ve göz teması kuruyordu" diye değerlendirmede bulundu.