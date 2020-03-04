Meghan Markle ve Prens Harry’nin koruma masraflarına karşı imza kampanyası

Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kraliyet çifti ile dokuz aylık oğulları Archie’nin 31 Mart itibarıyla statü değişimleri doğrultusunda güvenlik hizmeti gelecek haftalarda duracak. Açıklamada, “Sussex Dükü ve Düşesi, yılın yarısında Kanada'ya yerleşmeyi seçerek hükümetimize benzeri görülmemiş bir dizi koşul sundu. Kanada Kraliyet Atlı Polisi güvenlik hususlarıyla ilgili olarak en başından beri İngiltere'deki yetkililerle irtibat halinde olmuştur. Dük ve Düşes şu anda Uluslararası Korumalı Kişiler olarak tanındığından, Kanada gerektiğinde güvenlik yardımı sağlama yükümlülüğüne sahiptir” denilmişti.