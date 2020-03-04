Meghan Markle ve Prens Harry’nin koruma masraflarına karşı imza kampanyası

ntv.com.tr 04.03.2020 - 08:40 | Son Güncelleme : 04.03.2020 - 08:56
KANADA KORUMAYI REDDETTİ
Kraliyet görevlerini bırakma kararı alan Meghan Markle ve Prens Harry, yılın yarısını Kanada’da, yarısını da İngiltere’de geçireceklerini açıklamıştı. Kanada’da oldukları sürece güvenlik masraflarının hükümet tarafından karşılanıp karşılanmayacağı tartışma konusu olmuş ve en sonunda, çiftin statüsü değişeceği için, hükümet kararı doğrultusunda, masrafları Kanada’nın karşılamayacağı duyurulmuştu. Ancak İngiltere’de kaldıkları sürece Windsor kentindeki Frogmore Kır Evi’nde yaşamaya devam edecek olan Sussex çiftinin buradaki güvenliğinin ise maaşları devlet bütçesinden karşılanan polisler tarafından gerçekleştirileceği biliniyordu.
İNGİLİZLER TEPKİLİ
Kanada hükümetinden çıkan “korumama” kararı sonrası İngilizler de harekete geçti. Daily Mail’in haberine göre İngilizler, toplam 20 milyon sterlin tutarındaki güvenlik masraflarının ödedikleri vergilerden karşılanmaması için imza kampanyası başlattı. İmza sayısı bir günde 5 bini geçti.
Ocak ayında, kraliyet görevlerini bırakacaklarını ve finansal bağımsızlıklarını kazanmaya karar verdiklerini açıklayan Sussex çifti, mart ayı sonuna kadar son resmi görevlerini yerine getirecek. Ardından yılın yarısını geçirmek üzere Kanada’ya dönecek.
Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kraliyet çifti ile dokuz aylık oğulları Archie’nin 31 Mart itibarıyla statü değişimleri doğrultusunda güvenlik hizmeti gelecek haftalarda duracak. Açıklamada, “Sussex Dükü ve Düşesi, yılın yarısında Kanada'ya yerleşmeyi seçerek hükümetimize benzeri görülmemiş bir dizi koşul sundu. Kanada Kraliyet Atlı Polisi güvenlik hususlarıyla ilgili olarak en başından beri İngiltere'deki yetkililerle irtibat halinde olmuştur. Dük ve Düşes şu anda Uluslararası Korumalı Kişiler olarak tanındığından, Kanada gerektiğinde güvenlik yardımı sağlama yükümlülüğüne sahiptir” denilmişti.
Kanada polisinin talebi üzerine Kanada Kraliyet Atlı Polisi, Dük ve Düşes'in Kanada’ya aralıklı olarak gitmeye başladığı Kasım 2019'dan bu yana güvenliklerini sağlıyor. Ancak kraliyet unvanlarını bırakmalarının ardından Meghan ve Harry, artık diplomat statüleri iptal edileceği için Uluslararası Korunan Kişi statüsünden de çıkacaklar.
Kanada’da British Columbia eyaletine bağlı Vancouver Adası’na yerleşen çiftin, oğulları Archie ile güvenlik ve koruma giderlerinin ne kadar olduğu bilinmiyor.