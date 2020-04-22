Meghan Markle ve Prens Harry'nin Kraliçe’yi görüntülü arayarak doğum günü kutlamasına 'samimiyetsiz' yorumu

ntv.com.tr 22.04.2020 - 08:29 | Son Güncelleme : 22.04.2020 - 08:41
Dün 94 yaşına giren Kraliçe Elizabeth, corona virüs salgını nedeniyle doğum günü kutlamalarını iptal etmiş, kraliyet üyeleri de Kraliçe’yi sosyal medyadan kutlamıştı.
Kate Middleton ile Prens William ve Prens Charles ile eşi Camilla başta olmak üzere pek çok kaliyet üyesinin sosyal medya hesaplarından yaptıkları kutlamalara Meghan Markle ve Prens Harry ABD saatiyle dün öğleden sonra katıldı. Çift, 11 aylık oğulları Archie ile birlikte Kraliçe’ye görüntülü arama yaptı.
Oğullarını halkın gözünden uzak büyütmek istediklerini vurgulayan Sussex çiftinin, onun, büyük büyükannesi ile bir video bağlantısı aracılığıyla görüştüğünü basına duyurma kararı eleştiri konusu oldu.
GÖRÜŞMEYİ YAPAR YAPMAZ DUYURDULAR
Daily Mail, çiftin görüntülü kutlamasını “samimiyetten uzak” olarak nitelendirdiği haberinde, özel hayatı konusunda takıntılı olan çiftin, görüşmeyi yapar yapmaz sözcüleri aracılığıyla e-posta ile hemen dünyaya duyurduklarını belirtti.
Geçen hafta saraydan yapılan açıklamada, İngiltere monarşi tarihinde ilk kez Kraliçe’nin doğum günü için silah atışlarının yapılmayacağı, büyük kutlamaların gerçekleştirilmeyeceği duyurulmuştu.
BAZI GAZETELERE KONUŞMAMA KARARI
Meghan Markle ve Prens Harry çifti, önceki gün aralarında Daily Mail, Daily Mirror, The Sun ve Daily Express gibi yayınların yer aldığı dört İngiliz medya kuruluşuna konuşmama kararı aldıklarını duyurmuş, basın özgürlüğünü savunduklarını ancak yalan haberlerden şikayetçi olduklarını belirtmişti.