Meghan Markle ve Prens Harry'nin Kraliçe’yi görüntülü arayarak doğum günü kutlamasına 'samimiyetsiz' yorumu

Kate Middleton ile Prens William ve Prens Charles ile eşi Camilla başta olmak üzere pek çok kaliyet üyesinin sosyal medya hesaplarından yaptıkları kutlamalara Meghan Markle ve Prens Harry ABD saatiyle dün öğleden sonra katıldı. Çift, 11 aylık oğulları Archie ile birlikte Kraliçe’ye görüntülü arama yaptı.