Meghan Markle ve Prens Harry’nin kraliyet bebeği Archie'nin son hali
ntv.com.tr
Resmi görev kapsamında Güney Afrika turuna çıkan Meghan Markle ve Prens Harry, bebekleri Archie'yi başpiskoposla tanıştırdı. Kameralar önünde gerçekleşen buluşma sayesinde dört aylık kraliyet bebeğinin son hali de görülmüş oldu. Bebeğin son hali, İngiliz ve dünya basınında geniş yer buldu.
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Meghan Markle ve Prens Harry’nin İngiliz kraliyet ailesi adına çıktıkları ilk Güney Afrika turunda dört aylık bebekleri Archie de yanlarında.
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Sussex Dükü ve Düşesi, gezi boyunca bugün ilk kez bebek Archie’yi kameraların önüne çıkardı.
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6 Mayıs’ta dünyaya gelen kraliyet bebeği, Güney Afrika Anglikan Kilisesi'nin başpiskoposu Desmond Tutu ile tanıştırıldı.
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Markle ve Prens Harry, buluşma haberini, “Başpiskopos Archie ile tanıştı” şeklinde sosyal medya hesabında da duyurdu.
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Bebeğini kucağında taşırken çok mutlu olduğu gözlenen 38 yaşındaki Düşes ve yanında yürüyen 34 yaşındaki eşi Prens Harry, Tutu ve kızı Thandeka Tutu-Gxashe’nin yanına kameralar önünde gitti.
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Nobel Barış Ödülü sahibi Tutu, kraliyet üyeleriyle tanışmanın bir ayrıcalık ve gurur olduğunu belirtti.
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İşte buluşmadan yansıyan kareler...
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