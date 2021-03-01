Meghan Markle ve Prens Harry'nin Oprah Winfrey'e verdiği röportajdan ilk tanıtım

İkinci çocuklarını bekledikleri öğrenilen Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin, son hamilelik haberlerinden kraliyet ailesinden ayrılışlarına kadar her şeyi içeren, Buckingham Sarayı'nı sarsacak 'geniş kapsamlı' ve 'samimi' bir TV röportajı vereceği haberi, İngiliz basınında geniş yer bulmuştu.

İngiliz basınına göre haber, Harry'nin, ağabeyi Prens William da dahil olmak üzere kraliyet üyeleriyle aralarındaki gerginliğin bomba etkisi yaratacak ayrıntılarını anlatabileceği için sarayda korkuya neden olmuştu. Program ayrıca, Harry'nin Kraliçe ile gerçekleştirdiği ‘Megxit’ zirvesini halka açık bir şekilde anlatması için ilk fırsat olarak yorumlanmıştı.