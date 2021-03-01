Meghan Markle ve Prens Harry'nin Oprah Winfrey'e verdiği röportajdan ilk tanıtım

01.03.2021 - 10:25 | Son Güncelleme : 01.03.2021 - 10:27
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak, saray görevlerini bırakıp ABD'ye taşınan Meghan Markle ile Prens Harry, Los Angeles'ta yaşadıkları malikanenin bahçesinde ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'i ağırladı.
Merakla beklenen ve daha yayınlanmadan kraliyet üyelerini endişelendiren, dünya çapında ses getiren röportajda, Meghan Markle ve Prens Harry, kraliyetin çalışan kıdemli üyeliğinden ayrılma nedenlerini, bu süreçte neler yaşadıklarını anlattı. Önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 90 dakikalık röportajın 30 saniyelik tanıtım bölümünde çiftin çarpıcı sözleri dikkat çekti.
"KADERİ ANNEME BENZEYECEK DİYE KORKTUM"
İlişkilerinin başından bu yana eşi Meghan Markle'a karşı koruyucu bir tavır sergileyen Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın ölümü nedeniyle basını suçladı ve eşinin de aynı kaderi paylaşmasından korktuğunu belirtti. Prens Harry "En büyük korkum, tarihin kendini tekrar etmesiydi" diye konuştu.
ÇARPICI SORULAR
7 Mart'ta CBS kanalında ekrana gelecek olan röportajın bir bölümünde Winfrey'in Meghan Markle'a "Sessiz misiniz yoksa susturuldunuz mu?" diye sorması dikkat çekti. Prens Harry ise kraliyet ailesinden ayrılığı "inanılmayacak kadar zor" diye ifade etti.
"EN AZINDAN BİRBİRİMİZE SAHİBİZ"
Röportajda Prens Harry, annesi Diana'dan da söz etti. Harry "Benim için... Ben burada rahat ve mutlu bir şekilde oturup yanımda karımla sizinle konuşuyorum. Çünkü onun (annesini kast ederek) yıllar önce bütün süreci kendi başına aşmasının nasıl olduğunu hayal bile edemiyorum" dedi. Prens Harry, kendisinin ve eşi Meghan Markle'ın yaşadığı sürecin de inanılmayacak kadar zorlu olduğunu belirterek "En azından birbirimizin yanındayız" diye konuştu.
"ŞOKE EDİCİ ŞEYLER ANLATTILAR"
Winfrey, Prens Harry ve Meghan Markle'ın "şoke edici şeyler" anlattığını belirtirken, röportajın yayınlanacağı CBS kanalından Gayle King ise bunun Winfrey'in şimdiye kadar yaptığı en iyi iş olduğunu belirtti.
İkinci çocuklarını bekledikleri öğrenilen Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin, son hamilelik haberlerinden kraliyet ailesinden ayrılışlarına kadar her şeyi içeren, Buckingham Sarayı'nı sarsacak 'geniş kapsamlı' ve 'samimi' bir TV röportajı vereceği haberi, İngiliz basınında geniş yer bulmuştu.
İngiliz basınına göre haber, Harry'nin, ağabeyi Prens William da dahil olmak üzere kraliyet üyeleriyle aralarındaki gerginliğin bomba etkisi yaratacak ayrıntılarını anlatabileceği için sarayda korkuya neden olmuştu. Program ayrıca, Harry'nin Kraliçe ile gerçekleştirdiği ‘Megxit’ zirvesini halka açık bir şekilde anlatması için ilk fırsat olarak yorumlanmıştı.
KRALİYETTEN MİSİLLEME
Röportaj haberlerinin ardından İngiliz Kraliyet Ailesi'nden karşı hamle geleceği duyurulmuştu. Buna göre, Kraliçe II. Elizabeth ve kraliyet mensuplarının, Oprah Winfrey’in Prens Harry ve eşi Meghan ile yaptığı röportajla aynı gün İngiliz Milletler Topluluğu kapsamında bir televizyon programına çıkacakları öğrenilmişti. Tahtın varisi Prens Charles, bir sonraki varis Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton'ın da programa katılacağı biliniyor.