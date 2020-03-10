Meghan Markle ve Prens Harry’nin son kraliyet görevinde gerginlik

SARAY AÇIKLAMASI TATMİN ETMEDİ

Oturma sırası protokolüyle ilgili iddialara Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “herhangi bir oturma formatının olmadığı” şeklinde yanıt verildi. Oturma biçiminin kaç kraliyet üyesinin katıldığıyla alakalı olduğu belirtildi. Ancak bu açıklama, neden Kate ve William ikilisinin Kraliçe ile aynı sırada yer aldığı, Meghan ve Harry’ye neden arka sıranın bırakıldığı sorularını soran İngiliz basınını tatmin etmedi.