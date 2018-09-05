Meghan Markle ve Prens Harry'nin yeni gözdesi: Oz (Köpek sahiplendiler)
Meghan Markle ve Prens Harry'nin yeni gözdesiyle tanışın: Oz. Düşünülenin aksine, o bir büyücü değil simsiyah bir Labrador Retriever
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1Sussex Düşesi Meghan Markle'ın çocuk sahibi olmadan önce köpek sahiplenmiş olması, Meghan'ın kendi köpeklerine olan düşkünlüğünü bilen herkes için oldukça öngörülebilir bir hareketti.
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2Los Angeles'taki barınaktan sahiplendiği Guy ve Bogart isimli köpekleriyle çok farklı bir bağ kuran Meghan'ın Oz'a da yine aynı ilgi ve sevgiyi göstereceği konuşuluyor.
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Kraliyet Ailesi'nin tek köpeklere düşkün ismi Markle değil. Kraliçe Elizabeth, Willow isimli corgi cinsi köpeğini Nisan ayında kaybettikten sonra 1940'lardan beri arkasında başka bir köpek bırakmak istemediği gerekçesiyle ilk kez yeni bir köpek istemediğini açıkladı.
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41945 yılından beri 30 corgi cinsi köpeğe sahip olan Kraliçe Elizabeth'in rekorunu bakalım Sussex Düşesi kırabilecek mi?
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Meghan Markle ve Prens Harry'nin hayvan sevgi si, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D Higgins ile olan görüşmelerinde de objetifere takılmıştı.
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6Kate Middleton ve Prens William'ın köpekleri var.
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7Markle, dostları Guy ve Bogart ile birlikte.