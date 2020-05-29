Meghan Markle ve Prens Harry'ye drone tacizi

“KARIM BASININ SON KURBANLARINDAN”

Prens Harry Ekim 2019’da yaptığı açıklamada, "Maalesef karım, sonuçlarını hiç düşünmeden bireylere karşı kampanya yürüten İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu. (Karıma karşı medyada) Gebeliği ve yeni doğan oğlumuzun yetişmesi boyunca son bir yılda tırmanışa geçen acımasız bir kampanya var. Bu pervasız propagandanın, özellikle de bilinçli olarak yanlış ve kötü niyetli olduğunda, insani bir bedeli var" değerlendirmesinde bulunmuştu. Öte yandan Prens Harry de News UK ve MGN medya şirketlerine telefonundaki sesli mesajları yayınlamasından dolayı dava açmıştı.