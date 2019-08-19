Meghan Markle ve Prens Harry'ye lüks yaşam tepkisi
ntv.com.tr
Meghan Markle ve Prens Harry'nin bir hafta içinde üç kez özel jetle seyahat etmesi İngilizlerin tepkisine yol açtı. İngiliz basını, çevre konusunda duyarlı olduklarını her fırsatta dile getiren kraliyet çiftinin lüks tercihleriyle tezat oluşturmasına vurgu yaptı.
-
1
Meghan Markle ve Prens Harry, tatil yapmak üzere Fransa’nın güneyine özel jetle uçtu.
-
2
Ibiza tatilinden döndükten sonra Fransa’nın Nice şehrinde tatile giden çift, üç aylık oğulları Archie'yi de yanlarına aldı.
-
3
12 kişilik özel jet kullanan çift, son sekiz günde üçüncü kez özel jet kullanmış oldu.
-
4
Çevre konusunda duyarlı olduklarını her fırsatta dile getiren gözde çiftin, Meghan Markle’ın 38’inci doğum gününü Ibiza’da kutlamak için özel jet kullanmasından sadece iki gün sonra yine bir özel uçakla Nice şehrine gitmesi İngilizlerin tepkisini çekti.
İngiliz basınında, uçağın kira bedelinin 20 bin sterlinden fazla olduğu belirtildi.
-
5
Kraliyet çifti lüks yaşamlarıyla eleştiri konusu olurken, Londra’dan Nice şehrine ticari uçakların bilet fiyatlarının 100 sterlin olduğu vurgulandı.
-
6
34 yaşındaki Prens Harry’nin ağustos ayı başında iklim değişikliği konusunda konuşma yapmak üzere Google Kampı’na da özel jetle gitmesi eleştiri konusu olmuştu.