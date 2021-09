Meghan Markle ve Prens Harry'ye özel jet eleştirisi

DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRİLDİLER

Çift, daha önce de özel jet kullanımları nedeniyle eleştirilmişti. 2019 yılında katıldığı bir çevre etkinliği sonrası, "Dünyamızda yaklaşık 7,7 milyar kişi yaşıyor. Her bir seçim, her bir karbon ayak izi, her bir eylem fark yaratır" şeklinde sosyal medya paylaşımı yapan Prens Harry özel jet kullanması nedeniyle eleştirilince kendini şu sözlerle savunmuştu:

“Hayatımın yüzde 99’unda ticari uçakla seyahat ettim. Bazen, ailemin güvende olmasını sağlamak için böyle bir fırsat olması gerekir.”