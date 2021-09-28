Meghan Markle ve Prens Harry'ye özel jet eleştirisi

“Yoksulluğu bitirmek”, “gezegeni korumak” ve “eşitliği sağlamak” misyonlarıyle düzenlenen Global Citizen etkinliğine katılan Meghan Markle ve Prens Harry, eve dönüş için özel jet kullanınca ikiyüzlülük eleştirilerine maruz kaldı.

ntv.com.tr 28.09.2021 - 11:13

Meghan Markle ve Prens Harry'ye özel jet eleştirisi - 1

Meghan Markle ve Prens Harry, katıldıkları Global Citizen etkinliğinin ardından tartışmanın odağında kaldı.

40 yaşındaki Meghan Markle ile 37 yaşındaki Prens Harry, geçen hafta sonu New York’ta yapılan ve hem aşının yoksul ülkelere ulaştırılmasına hem de iklim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçlayan Global Citizen etkinliği sonrası özel jet kullandıkları için ikiyüzlülükle suçlandı.

Meghan Markle ve Prens Harry'ye özel jet eleştirisi - 2

Central park’ta yapılan ve dünyaca ünlü yıldızların arka arkaya konserler verdiği farkındalık etkinliğinde sahneye çıkarak konuşma yapan kraliyet çifti, Santa Barbara’daki evlerine dönmek için özel jet kullandı. 

Meghan Markle ve Prens Harry'ye özel jet eleştirisi - 3
Havaalanında, uçağa binmeden önce kendilerini yolcu etmeye gelen çalışma arkadaşlarıyla vedalaşırken ünlü çiftin çok mutlu olduğu görülse de sosyal medya bu görüntüden memnun olmadı.
Meghan Markle ve Prens Harry'ye özel jet eleştirisi - 4

Görüntüler üzerine Twitter’da çiftin özel jet kullanımını eleştiren yorumlar yapıldı. Bir kullanıcı, “Harry ve Meghan bunu yine yapıyorlar. İklim değişikliği etkinliğinden özel jetle ayrılıyorlar” diyerek çifti eleştirdi. 

Meghan Markle ve Prens Harry'ye özel jet eleştirisi - 5
Bir başkası, “Özle jet kullanmak karbon ayak izini azaltmayı sağlamaz, kendi önerilerinize kendiniz uyun” derken, çifti “ikiyüzlü” olarak nitelendiren pek çok yorum yapıldı.
Meghan Markle ve Prens Harry'ye özel jet eleştirisi - 6

‘Eşitlik festivali’ olarak nitelendirilen Global Citizen etkinliğinde sahneye çıkan Meghan ve Harry çifti, aşıda eşitliğe vurgu yaparak G7 ve AB ülkelerini 1 milyar Covid-19 aşısını ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırma çağrısında bulunmuştu.

Meghan Markle ve Prens Harry'ye özel jet eleştirisi - 7

Etkinlik, “yoksulluğu bitirmek”, “gezegeni korumak” ve “eşitliği sağlamak” şeklinde üç amaçla düzenlenmişti. Dolayısıyla Sussex çiftinin özel jet kullanımı etkinliğin “gezegeni korumak” misyonuna ters düşmesi nedeniyle eleştiri konusu oldu. 

Meghan Markle ve Prens Harry'ye özel jet eleştirisi - 8
Çevre raporuna göre, özel jetler, ticari uçaklara göre 10 kat daha fazla karbon salınımı yapıyor ve trenden 50 kat daha fazla çevre kirliliği yaratıyor.
Meghan Markle ve Prens Harry'ye özel jet eleştirisi - 9

DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRİLDİLER

Çift, daha önce de özel jet kullanımları nedeniyle eleştirilmişti. 2019 yılında katıldığı bir çevre etkinliği sonrası, "Dünyamızda yaklaşık 7,7 milyar kişi yaşıyor. Her bir seçim, her bir karbon ayak izi, her bir eylem fark yaratır" şeklinde sosyal medya paylaşımı yapan Prens Harry özel jet kullanması nedeniyle eleştirilince kendini şu sözlerle savunmuştu:

“Hayatımın yüzde 99’unda ticari uçakla seyahat ettim. Bazen, ailemin güvende olmasını sağlamak için böyle bir fırsat olması gerekir.” 

Meghan Markle ve Prens Harry'ye özel jet eleştirisi - 10

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