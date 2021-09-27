Meghan Markle ve Prens Harry'yi New York'ta takip eden kameramanın sırrı çözüldü

PAHALI SEÇİMİYLE ALAY KONUSU EDİLDİ

Öte yandan önceki gün New York'ta küresel aşı eşitliği için farkındalık yaratmayı amaçlayan Global Citizen festivalinde sahneye çıkan ünlü çift eleştiri konusu olmuştu. Meghan Markle, 'eşitlik festivali'nde seçtiği kıyafet ve pahalı takıları nedeniyle İngiliz basınında alay konusu edilmişti.

Yoksul ülkelere yardım çağrısı yapmak için sahneye çıkan Markle'ın, ünlü tasarımcı Valentino imzalı mini bir elbise giydiği görülürken İngiliz basını bu elbisenin 4 bin 500 dolar (yaklaşık 40 bin TL) olduğunu duyurmuştu. Kraliyet ailesinden ayrılıp ABD’ye yerleştikten sonra hem Netflix hem de Spotify gibi şirketlerle “içerik anlaşması” imzalayan Marklı’ın takıları ise astronomik fiyatıyla dikkat çekmişti.

“Eşitlik” vurgusunun yapıldığı etkinlikte Meghan Markle’ın 16 bin 500 dolar (yaklaşık 146 bin TL) değerinde Cartier marka küpe, 12 bin dolar (106 bin TL) değerinde Cartier imzalı bir kol saati ve 6 bin 900 dolar (61 bin TL) değerinde bir “aşk” bileziği taktığı öğrenilmişti.