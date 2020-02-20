Meghan Markle ve Prens Harry’nin resmen kraliyet görevini bırakma tarihi belli oldu

“Sussex Royal” adı, giyim, kırtasiye, kitap ve eğitim materyalleri de dahil olmak üzere bir dizi ürün ve ticari faaliyette kullanılmak üzere bir marka olarak tasarlanmış olsa da Kraliçe’nin Sussex Royal adını kullanmayı yasaklaması üzerine çiftin yeni bir marka kurma yoluna gitmesi gerekebilir.