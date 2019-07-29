Meghan Markle Vogue dergisine konuk editör oldu
ntv.com.tr
Meghan Markle İngiliz Vogue dergisinin Eylül 2019 sayısına konuk editör olarak, öncü ve değişim yaratan 15 kadından oluşan bir kapak hazırladı. Markle, kapak yıldızı olma teklifini ise fazla “kendini beğenmişlik’ olacağı düşüncesiyle reddetti.
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Meghan Markle, İngiliz Vogue dergisinin Eylül 2019 sayısına konuk editör oldu.
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37 yaşındaki Sussex Düşesi, kendisine ilham veren 15 kadından oluşan bir kapak hazırladı.
Kapaktaki 16'ncı kare ise bir ayna. Markle, kapağa bakanların orada kendilerini görmelerini istediği için böyle bir tercihte bulundu.
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“Değişim Güçleri” adlı özel sayıda Markle, öncü ve değişim yaratan kadınlara dergide yer verdi.
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Vogue dergisinin Meghan Markle’ın editörlüğünde çıkan özel sayısında, 15 öncü kadın arasında 81 yaşındaki oyuncu Jane Fonda ve 52 yaşındaki Mesika doğumlu Hollywood yıldızı Salma Hayek var.
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Markle’ın kapakta yer verdiği 15 kadın arasında ayrıca ruh sağlığı alanında kampanyalar yapan model Adwoa Aboah, Orange Is the New Black dizisinin trans oyuncusu Laverne Cox, iklim değişikliği karşıtı kampanyalar düzenleyen Greta Thunberg ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern gibi isimler yer alıyor.
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Derginin şef editörü Edward Enninful, 100 yıllık geçmişi olan Vogue dergisi için en radikal hareketlerden birini yaptıklarını belirterek Eylül 2019 sayısının yılın en önemli sayısı olduğunu belirtti.
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Enninful ayrıca, Markle’dan dergiye kapa pozu vermesini istediklerini ancak Düşes’in bu teklifi, kapakta yer almanın fazla “kendini beğenmişlik’ olacağını söyleyerek reddettiğini anlattı.
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Daha önce Kate Middleton da 2016 yılında Vogue dergisinin kapak yıldızı olmuştu.
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Prenses Diana da Vogue’a dört kez kapak pozu vermişti.