Meghan Markle'a 1 milyon sterlin

Prens Harry ile evlenip tüm dikkatleri üzerine çeken ardından eşiyle kraliyete veda eden Meghan Markle'a özel bir röportaj için 1 milyon sterlin teklif edildi. İddialara göre Markle bu teklifi kabul ederse 'ikinci Diana' olabilir.

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12.04.2020 - 11:28

31 Mart'ta resmi olarak İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları tamamlanan Prens Harry ile Meghan Markle, ABD'de yeni hayatlarına başladı.







Oğulları Archie ile birlikte Los Angeles'a taşındıkları konuşulan çift, Sussex Royal adlı Instagram hesaplarını da kapattı.







Gelişmelerin ardından Markle ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Markle'a özel bir röportaj için tam 1 milyon sterlin teklif edildi.







Markle'a yakın kaynaklar da bu röportaj için en güçlü adayın ünlü televizyoncu Oprah Winfrey olduğunu da öne sürdü.







Röportajın aslında daha yakın bir zamanda gerçekleşmesinin planlandığı ama corona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği de belirtildi.







Birçok kişiye göre, eğer bu röportaj gerçekleşirse Prenses Diana'nın 1995 yılında Martin Bashir'e verdiği ünlü röportaj kadar büyük ses getirecek. Bu görüşü savunanlara göre Markle, bu anlamda ikinci bir Prenses Diana olabilir.







Prenses Diana, 1995 yılında Martin Bashir ile bir röportaj yapmış ve onun tüm sorularını şaşırtıcı bir samimiyetle cevaplamıştı. O sırada Prens Charles'tan ayrı yaşayan Diana, "'Bu evlilikte biz üç kişiydik, yani biraz kalabalıktı" açıklaması manşetlerde yer almış ve tarihe geçmişti.