Meghan Markle'dan av partisi vetosu

Sussex Düşes olduğundan beri Kraliyet Ailesi'nin kuralları yerle bir eden Meghan Markle'ın hedefinde bu kez av partisi var. Hayvan sevgiyisye bilinen Markle, Prens Harry’nin bir yılbaşı geleneği haline gelen av partisine katılmaması için elinden geleni yapıyor.
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Prens Harry (34), Kraliyet Ailesi'nin geleneksel av partisine çocukluğundan beri düzenli olarak katılıyordu.
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Mayıs’ta ABD’li oyuncu Meghan Markle (37) ile evlenen Harry’nin bu yılki ava katılmayacağı iddia edildi.
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İngiliz basını, hayvanseverliği ile bilinen Düşeş Meghan’ın Prens Harry’ye bunun için büyük baskı yaptığını yazdı.
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Gazeteler; Meghan’ın saraya gelmesiyle birlikte Harry’nin çok değiştiğinin altını çizerek bu değişimin kardeşi Prens William ile arasını açtığını yazdı.
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Harry’nin av partisine katılmamasının iki kardeş arasındaki gerilimi artıracağı savunuldu.