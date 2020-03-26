Meghan Markle'dan corona virüs önlemleri

Archie’nin ilk doğum günü yaklaşırken, Markle’ın arkadaşı, “Meghan Archie’ye artık üfleyerek öpücük gönderiyor ve bu son derece tatlı" dedi.

Öte yandan, karantinada olan çiftin, bu süreyi en verimli şekilde geçirmek istediğini belirtilirken, Markle’ın ailesinin güvenliğini sağlamak amacıyla personeli arasında sıkı hijyen protokolleri başlattığı ve herkesin eldiven giymesi konusunda ısrar ettiği bildirildi.