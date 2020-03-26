Meghan Markle'dan corona virüs önlemleri

Meghan Markle’ın yakın arkadaşı corona virüs kapsamında Markle'ın oğlu Archie ve çalışanları için aldığı önlemleri aktardı.
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DHA 26.03.2020 - 16:21
Kanada’nın Voncouver Adası’nda yaşamaya başlayan Meghan Markle’ın arkadaşı, Markle ve eşi Prens Harry’nin oğlu Archie hakkında son gelişmeleri aktardı.
Corona nedeniyle önlem alan Meghan’ın, oğlu Archie’ye uzaktan üfleyerek öpücük gönderdiği belirtildi.
Archie’nin ilk doğum günü yaklaşırken, Markle’ın arkadaşı, “Meghan Archie’ye artık üfleyerek öpücük gönderiyor ve bu son derece tatlı" dedi.
Öte yandan, karantinada olan çiftin, bu süreyi en verimli şekilde geçirmek istediğini belirtilirken, Markle’ın ailesinin güvenliğini sağlamak amacıyla personeli arasında sıkı hijyen protokolleri başlattığı ve herkesin eldiven giymesi konusunda ısrar ettiği bildirildi.
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