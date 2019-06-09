Meghan Markle'dan doğum sonrası ilk tören

Kraliçe 2. Elizabeth’in 93. yaş kutlamalarına geçtiğimiz ay doğum yapan Meghan Markle da katıldı. Bu tören Archie adını verdiklerini bebeklerini dünyaya getiren Markle ile Prens Harry'nin katıldıkları ilk resmi tören oldu.
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İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth için resmi doğum günü kutlaması yapıldı. 93 yaşındaki Kraliçe için geçit töreni düzenlendi.
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Kraliyet ailesinin en yeni üyesi Archie isimli bebeği dünyaya getiren Meghan Markle da eşi Prens Harry ile birlikte törene katıldı.
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1400 asker, 200 atlı ve 400 müzisyenin görevli olduğu kutlamaya Londra sokaklarına ellerinde bayraklarla dökülen binlerce kişi de katılarak Kraliçe’ye iyi dileklerini sundu.
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Prens William’ın eşi Cambridge Dükü Catherine ise Alexander McQueen imzalı elbisesi ve Philip Treacy imzalı şapkasıyla dikkat çekti.
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İşte Catherine ve Markle'ın kutlamalardan yansıyan diğer kareleri...