Meghan Markle'dan Hillary Clinton'a gizli davet

Daily Mail’in haberine göre Markle, hayranı olduğu Clinton ile kucaklaştı. Buluşmada Prens Harry ve çiftin altı aylık bebeği Archie de vardı. Clinton, kraliyet bebeğini severek kızı Chelsea’nin yeni doğan oğlu Jasper’dan ve büyükannelik serüveninden bahsetti.