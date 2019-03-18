Meghan Markle'dan ikinci baby shower

Prens Harry ile olan evliliğinden bekledikleri bebeğin heyecanını yaşayan Sussex Düşesi Meghan Markle, 2,8 milyon liraya mal olan ve eleştirilen baby shower partisinin ardından yeni bir pariye hazırlanıyor.
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İngiliz Daily Mail gazetesi, Sussex Düşesi Meghan Markle'ın New York'ta 2,8 milyon liraya mal olan baby shower partisinin ardından eleştirilere rağmen yeni bir parti hazırlığında olduğunu yazdı.
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Bir önceki partiye göre maliyetin daha düşük olacağı etkinliğin bu kez Buckingham Sarayı'nda düzenlenmesi bekleniyor.
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Bu kez Meghan Markle'ın annesi Doria Ragland'ın da partiye katılacağı ifade edildi.
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NE OLMUŞTU?
Sekiz aylık hamile olan Meghan Markle, gizlice ABD’ye uçarak arkadaşlarıyla baby shower partisi verdi.
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Markle'ın yakın arkadaşlarıyla gittiği beş günlük seyahatinin 500 bin dolarlık (Yaklaşık 2,8 milyon lira) maliyetiyle gündeme geldi.
Gelişmelerin ardından Sussex Düşesi bu harcamayla sosyal medyada ve İngiliz basınınında eleştiri oklarının hedefi oldu.