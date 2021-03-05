Meghan Markle'dan Kate Middleton’a 'haber sızdırma' suçlaması

ntv.com.tr 05.03.2021 - 10:39 | Son Güncelleme : 05.03.2021 - 10:43
Meghan Markle, Kate Middleton ile Camilla Parker’ı “kendisi hakkında haberleri basına sızdırmakla” suçladı. Daily Mail’de yer alan haberdeki iddia, bir saray kaynağına dayandırıldı.
Saray kaynağı, Meghan Markle’ın, Prens William’ın eşi Kate Middleton ile Prens Charles’ın eşi Camilla’yı, kendisi hakkında olumsuz haberler yaptırmakla suçladığını ileri sürdü.
İddiaya göre, Meghan Markle ve Prens Harry, henüz kraliyet görevlerini bırakmadıkları ve sarayda yaşadıkları dönemde, “gri takım elbiseli çalışanların kendilerine zarar vermeye takıntılı oldukları” konusunda üsteliyordu.
Bu iddia, günlerdir İngiliz medyasında, Meghan Markle’ın aileye girdiği ilk günden beri çalışanlara zorbalık yaptığı haberlerinin ardından geldi.
Kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye taşınmalarından sonra İngiliz basınıyla araları uzun süredir kötü olan Harry ve Meghan çifti, saray günleri ve sonrasını içeren bilgileri ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’e anlatma kararı aldı.
İNGİLİZ BASINI SAVAŞ AÇTI
Çekimleri gerçekleşen röportajın 7 Mart’ta yayınlanması beklenirken, çiftin kraliyet içinde yaşananlarla ilgili neler söyleyeceği merak konusu. İkinci çocuklarını bekleyen çiftin bomba etkisi yaratacak açıklamaları öncesi İngiliz basını daha erken davrandı.
“ÇALIŞANLARI AĞLATTI”
The Times’ın haberinde Meghan Markle’ın saray çalışanlarıyla olan ilişkisi ele alındı. Meghan’ın başta kişisel asistanları olmak üzere pek çok kişiye zorbalık yaptığı, çalışanların defalarca gözyaşları içerisinde kaldığı belirtildi. Markle’ın kişisel asistanlığını yapan Melissa Touabti bunlardan biri. Touabti’nin, çiftin düğününden 6 ay sonra görevini bıraktığını hatırlatan isimsiz bir kaynak, “Meghan, ondan çok fazla talepte bulunuyordu ve bu gözyaşlarıyla sonuçlanıyordu” dedi.
Touabti’nin ilk olmadığını yazan The Times, düğünden önce ayarlanan bir kişisel asistanın, Meghan’ın gelişinden çok kısa süre sonra ayrıldığını vurguladı. Her iki asistanın da ayrılmadan önce gizlilik sözleşmesi imzaladığı ve bu nedenle sessiz kaldıkları öne sürülüyor.
MARKLE CEPHESİNDEN ZORBALIK İDDİASINA YANIT
Markle cephesinden de "Karakterine yönelik bu son saldırı, kendisi de zorbalığın hedefi olmuş biri olarak Düşes'i üzdü. Şefkat yayma ve doğru olanı yapma konusunda emsal oluşturma çabalarını sürdürmekte kararlı" açıklaması yapıldı.
RÖPORTAJDA SARAYI SUÇLADI
Bu gelişmenin ardından Prens Harry ile Meghan Markle çiftinin merakla beklenen röportajı öncesi CBS kanalı da çiftin Oprah Winfrey'ye verdiği ve 7 Mart'ta yayınlanacak röportajından bir kesit daha yayınladı.
Winfrey'nin "Kraliyet Sarayı bugün kendi gerçeklerini anlattığını duyduğunda ne hissedecek?" sorusunun ardından arka planda çalmaya başlayan bir keman sesi eşliğinde Markle şu ifadeleri kullandı: "Saray, hakkımızdaki yalanların sürdürülmesinde aktif bir rol oynarken, bunca zaman sonra sessiz kalmamızı nasıl bekleyebilir bilmiyorum. Bunları anlattığım için bazı şeyleri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaksam, zaten çok şey yitirdik."