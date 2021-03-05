Meghan Markle'dan Kate Middleton’a 'haber sızdırma' suçlaması

“ÇALIŞANLARI AĞLATTI”

The Times’ın haberinde Meghan Markle’ın saray çalışanlarıyla olan ilişkisi ele alındı. Meghan’ın başta kişisel asistanları olmak üzere pek çok kişiye zorbalık yaptığı, çalışanların defalarca gözyaşları içerisinde kaldığı belirtildi. Markle’ın kişisel asistanlığını yapan Melissa Touabti bunlardan biri. Touabti’nin, çiftin düğününden 6 ay sonra görevini bıraktığını hatırlatan isimsiz bir kaynak, “Meghan, ondan çok fazla talepte bulunuyordu ve bu gözyaşlarıyla sonuçlanıyordu” dedi.

Touabti’nin ilk olmadığını yazan The Times, düğünden önce ayarlanan bir kişisel asistanın, Meghan’ın gelişinden çok kısa süre sonra ayrıldığını vurguladı. Her iki asistanın da ayrılmadan önce gizlilik sözleşmesi imzaladığı ve bu nedenle sessiz kaldıkları öne sürülüyor.