Meghan Markle’dan yaşlanma karşıtı egzersizler

1 Meghan Markle’ın bakım uzmanı Nichola Joss’un yüz masajının cildin tonunu ve dokusunu iyileştirdiği, lenfe karşı direnci arttırdığı, şişkinlikten kurtardığı, kolajen üretimini aktive ettiği, yüz kaslarını sağlam durması için eğittiği ve yüzünüze kontur görünümü verdiği iddia ediliyor. Ayrıca öğrenmesi ve evde uygulaması da oldukça kolay. İşte Harper's Bazaar ve Vogue'un da sayfalarına taşıdığı yaşlanma karşıtı o egsersizler... ’ın bakım uzmanı Nichola Joss’un yüz masajının cildin tonunu ve dokusunu iyileştirdiği, lenfe karşı direnci arttırdığı, şişkinlikten kurtardığı, kolajen üretimini aktive ettiği, yüz kaslarını sağlam durması için eğittiği ve yüzünüze kontur görünümü verdiği iddia ediliyor. Ayrıca öğrenmesi ve evde uygulaması da oldukça kolay. İşte Harper's Bazaar ve Vogue'un da sayfalarına taşıdığı yaşlanma karşıtı o egsersizler...

2 Yağ sürün



Öncelikle yüz masajının cilde zarar vermemesi gerektiğini unutmayın. Başlangıçta biraz acı verici olabilir, canınız yandığı takdirde yüzünüze fazla bastırmamayı deneyin. En sevdiğiniz yağı veya herhangi bir gece nemlendiricisini yüzünüze ve boynunuza yavaş hareketlerle uygulayarak başlayın. Avucunuza birkaç damla yağ damlatın ve yağı vücut sıcaklığına getirmek için birkaç saniye ovalayın.





3 Rahatlayın



Gözlerinizi kapatın, ellerinizi yüzünüze götürün ve bu şekilde birkaç saniye bekleyerek ellerinizle yavaşça boynunuza doğru inin. Bu, cildi uygun hale getirmek için bir hazırlık aşamasıdır, bu nedenle fazla baskı uygulamayın ve sadece rahatlayın.





4 Cildinizi hazırlayın



Dokunuşlarınızı biraz sertleştirin ellerinizi yüzünüzün ortasından dışarı doğru kaydırın. Bu aşama lenf sistemini faaliyete geçirir, cildi ısıtır ve sizi gerçek masaja hazırlar.





5 Ellerinizle ufak daireler çizin



Yüzünüzün merkezinden başlayarak, dışarıya ve yukarıya doğru giden küçük dairesel hareketlerle yağı cildinizde gezdirin.



Çene hattınız boyunca masaj uygulayın



İşaret parmağınızı ve orta parmaklarınızı her iki elinizi de kullanarak, çene kemiğinizi çenenizden kulaklarınıza doğru itin. Hafif ve kısa süreli bir baskı uygulayın. Bu, lenf direncini uyarmak ve yüzünüzün çevresini sıkılaştırmak için harika bir yoldur. Aynı hareketi 6 kez tekrarlayın.





6 Yanaklarınızı kaldırın



İşaret parmağınızı ve orta parmaklarınızı kullanarak elmacık kemiklerinizin tabanını bulun ve onlar V şeklini alırken parmaklarınızı yukarı doğru hareket ettirin. Bu egzersiz özellikle yanaklarınızı kaldırmak ve sarkmayı önlemek için oldukça etkili. Hareketi 6 kez tekrarlayın.





7 Elmacık kemiklerinizi ovun



Ellerinizin iç kısmı ile elmacık kemiklerinizin tabanına bastırın ve başınızı elleriniz arasına bırakın. 10 saniye kadar hafif bir baskı uygulayın. Ellerinizin iç tarafını elmacık kemiklerinizin tabanına yerleştirin ve elmacık kemiklerinizin altından ellerinizi sarın. 6 kez tekrarlayın.





8 Göz çevrenize masaj yapın



Göz çevresine masaj yapmak şişkinliklerde yardımcı olacaktır. İşaret ve orta parmaklarınızla gözlerinizin altına hafif bir dokunuşla işe başlayın. Bu, göz çevresini ısıtır ve masaj için hazırlar. İşaret parmaklarınızı gözlerinizin köşelerine yerleştirin ve orta parmaklarınızla gözlerinizin altını ovun.



