Meghan Markle’dan yaşlanma karşıtı egzersizler

Meghan Markle’ın en sevdiği bakım uzmanı Nichola Joss, son derece pürüzsüz ve parlayan bir cilt elde edilmesine yardımcı olan kendine has yeni bir teknik yarattı. İşte Sussex Düşesi'nin de uyguladığı o teknikten bilgiler...
1
Meghan Markle’ın bakım uzmanı Nichola Joss’un yüz masajının cildin tonunu ve dokusunu iyileştirdiği, lenfe karşı direnci arttırdığı, şişkinlikten kurtardığı, kolajen üretimini aktive ettiği, yüz kaslarını sağlam durması için eğittiği ve yüzünüze kontur görünümü verdiği iddia ediliyor. Ayrıca öğrenmesi ve evde uygulaması da oldukça kolay. İşte Harper's Bazaar ve Vogue'un da sayfalarına taşıdığı yaşlanma karşıtı o egsersizler...
2
Yağ sürün
Öncelikle yüz masajının cilde zarar vermemesi gerektiğini unutmayın. Başlangıçta biraz acı verici olabilir, canınız yandığı takdirde yüzünüze fazla bastırmamayı deneyin. En sevdiğiniz yağı veya herhangi bir gece nemlendiricisini yüzünüze ve boynunuza yavaş hareketlerle uygulayarak başlayın. Avucunuza birkaç damla yağ damlatın ve yağı vücut sıcaklığına getirmek için birkaç saniye ovalayın.
3
Rahatlayın
Gözlerinizi kapatın, ellerinizi yüzünüze götürün ve bu şekilde birkaç saniye bekleyerek ellerinizle yavaşça boynunuza doğru inin. Bu, cildi uygun hale getirmek için bir hazırlık aşamasıdır, bu nedenle fazla baskı uygulamayın ve sadece rahatlayın.
4
Cildinizi hazırlayın
Dokunuşlarınızı biraz sertleştirin ellerinizi yüzünüzün ortasından dışarı doğru kaydırın. Bu aşama lenf sistemini faaliyete geçirir, cildi ısıtır ve sizi gerçek masaja hazırlar.
5
Ellerinizle ufak daireler çizin
Yüzünüzün merkezinden başlayarak, dışarıya ve yukarıya doğru giden küçük dairesel hareketlerle yağı cildinizde gezdirin.
Çene hattınız boyunca masaj uygulayın
İşaret parmağınızı ve orta parmaklarınızı her iki elinizi de kullanarak, çene kemiğinizi çenenizden kulaklarınıza doğru itin. Hafif ve kısa süreli bir baskı uygulayın. Bu, lenf direncini uyarmak ve yüzünüzün çevresini sıkılaştırmak için harika bir yoldur. Aynı hareketi 6 kez tekrarlayın.
6
Yanaklarınızı kaldırın
İşaret parmağınızı ve orta parmaklarınızı kullanarak elmacık kemiklerinizin tabanını bulun ve onlar V şeklini alırken parmaklarınızı yukarı doğru hareket ettirin. Bu egzersiz özellikle yanaklarınızı kaldırmak ve sarkmayı önlemek için oldukça etkili. Hareketi 6 kez tekrarlayın.
7
Elmacık kemiklerinizi ovun
Ellerinizin iç kısmı ile elmacık kemiklerinizin tabanına bastırın ve başınızı elleriniz arasına bırakın. 10 saniye kadar hafif bir baskı uygulayın. Ellerinizin iç tarafını elmacık kemiklerinizin tabanına yerleştirin ve elmacık kemiklerinizin altından ellerinizi sarın. 6 kez tekrarlayın.
8
Göz çevrenize masaj yapın
Göz çevresine masaj yapmak şişkinliklerde yardımcı olacaktır. İşaret ve orta parmaklarınızla gözlerinizin altına hafif bir dokunuşla işe başlayın. Bu, göz çevresini ısıtır ve masaj için hazırlar. İşaret parmaklarınızı gözlerinizin köşelerine yerleştirin ve orta parmaklarınızla gözlerinizin altını ovun.
9
Alnınıza dokunun
Parmaklarınızı kaşlarınızın hemen üstüne yerleştirin ve saç çizgisine kadar dışa ve yukarıya doğru bir miktar baskı uygulayın. Aynı hareketi 6 kez tekrarlayın. Bu egzersiz, alındaki ince kırışıklıkları hedef alır.
Boynunuzu okşayın
Ellerinizi boynunuzun tam ortasına yerleştirin ve merkezden omuzlarınıza doğru biraz basınç uygulayın. Hareketi her iki taraf için de 3er kez tekrarlayın.