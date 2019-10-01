Meghan Markle'dan yırtmaç önlemi
ntv.com.tr
Güney Afrika gezisinde Milletler Topluluğu Üniversiteleri Birliği’nin toplantısına katılan Meghan Markle, elbisesinin derin yırtmacından dolayı rüzgarlı havada zor anlar yaşadı. Düşes, yırtmacı açılmasın diye eliyle önlem aldı.
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Meghan Markle, eşi Prens Harry ve oğlu Archie ile birlikte çıktığı resmi Güney Afrika gezisine Johannesburg’da devam ediyor.
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Sussex Düşesi, yöneticisi olduğu dünyanın en eski uluslararası üniversite ağı Milletler Topluluğu Üniversiteleri Birliği’nin eğitim toplantısına katıldı.
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38 yaşındaki Düşes, Johannesburg Üniversitesi’nde düzenlenen yuvarlak masa toplantısında akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelerek genç kadınların yüksek eğitime katılımının sağlanması için yapılması gerekenleri konuştu.
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Banana Republic imzalı trenç elbise giyen Markle, toplantı salonuna girerken rüzgarla mücadele etti. Markle, eteğinin derin yırtmacının açılmaması için eliyle önlem aldı.
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Markle, toplantı sonrasında Milletler Topluluğu Üniversiteleri Birliği'nden kız öğrenciler için yeni bir burs ve öğrencilerin farklı topluluk ülkelerinde eğitim almalarına yardımcı olacak, kültürler arası anlayışı ve yurt dışındaki eğitim çalışmalarını derinleştirme fırsatı veren dört yeni bursun duyurusunu yaptı.