Meghan Markle’ın 5 günlük baby shower tatili 500 bin dolar
ntv.com.tr
Arkadaşlarıyla birlikte baby shower partisi yapmak için ABD’ye giden Meghan Markle, beş günlük seyahatinin 500 bin dolarlık (2,5 milyon lira) maliyetiyle İngiliz basınının gündeminde.
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1Meghan Markle, New York’a beş gün süren ve 500 bin dolara mal olan ziyaretini tamamladı.
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2Sussex Düşesi, yakın arkadaşlarıyla birlikte geceliği 75 bin dolar olan suitte düzenledikleri baby shower partisi ve ardından lüks özel jetle Londra’ya dönüşü gibi pahalı tercihleriyle İngiliz basınının gündeminde.
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Yedi aylık hamile olan Düşes, New York’taki Upper East Side adlı otelde ünlü arkadaşları Amal Clooney ve Serena Williams’la doğacak bebeği için kutlama yaptıktan sonra dün Londra’a dönmek üzere özel bir lüks jete binerken görüntülendi.
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Daily Mail, Markle’ın kullandığı özel jetin New York’tan Londra’ya uçuş maliyetinin 125 bin dolar olduğunu yazdı.
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Buna göre 37 yaşındaki Düşes’in sadece New York ile Londra arasındaki gidiş-geliş uçuş maliyeti 250 bin dolar ediyor.
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Kensington Sarayı, Düşes’in ABD ziyaretinin özel bir plan olduğunu ve özel özel bütçeden karşılandığını açıkladı. Açıklamada, Markle’ın güvenlik ziyaret detayları verilmedi.
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7Markle’ın ABD’ye yaptığı baby shower ziyaretinde harcamaları kalem kalem hesaplandığında yaklaşık 500 bin dolar ediyor.
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8Baby shower’ın yapıldığı özel suite 150 bin dolar, Düşes’in beş gece kaldığı The Mark Hotel’e 10 bin dolar, özel korumalara 14 bin dolar ödendiği açıklandı.
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Markle’ın aralarında Serena Williams’ın da bulunduğu arkadaşlarıyla The Polo Bar’da yediği akşam yemeğinin kişi başı fiyatı yaklaşık 420 dolar.
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10Markle'ın baby shower partisine katılan Amal Clooney, Upper East Side'a girerken böyle görüntülendi.
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11Markle'ın yakın arkadaşı, moda tasarımcısı Misha Nonoo da partiye hediyesiyle gitti.