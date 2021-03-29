Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, Oprah Winfrey'in evine mektup bıraktı

Meghan Markle’ın 2018'de düğününde sonra babasına yazdığı mektup, kendisinin izni olmadan The Mail on Sunday gazetesinde yayımlanmıştı. Markle, bunun üzerine gazeteye karşı başlattığı hukuk mücadelesini geçen ay kazanmıştı. Markle, ifadesinde gazetenin tutumunu 'yasa dışı ve aşağılayıcı' olarak nitelendirmiş ve "Bu, onlar için bir oyundan ibaret olsa da benim gerçek hayatım ve yaşanmışlıklarım söz konusu. Açtıkları hasar büyümeye devam ediyor" demişti. Kararın ardından ise "Dava açtıktan sonra iki yıl boyunca bu gazetelerin yasa dışı ve insanlık dışı davranışlarının hesabını vermelerini sağladıkları için yargıya teşekkür ederim" açıklamasında bulunmuştu.