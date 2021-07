Meghan Markle’ın babası Thomas Markle torunlarını görmek için dava açıyor

2018'de yazılan mektubun The Mail on Sunday gazetesinde yayınlanması nedeniyle Associated Newspapers adlı medya şirketine karşı, özel bilgilerin kötüye kullanılması iddiasıyla açılan davada, Meghan Markle lehine "özet karar" verilmişti. Kararda, Markle'ın, mektubun içeriğinin gizli kalacağına dair makul bir beklentisi olduğu, ancak yayıncının bu makul beklentiye müdahale ettiği belirtilmişti.