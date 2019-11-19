Meghan Markle’ın basına açtığı davada yeni belgeler mahkemede

Meghan Markle, İngiliz bulvar basınıyla olan hukuki mücadelesinde dedikoduları bitirecek belgeleri mahkemeye sundu.
38 yaşındaki Sussex Düşesi’nin avukatları, İngiliz DMG Media şirketini, Markle hakkında olumsuz imaj oluşmasına yol açan, “gerçek olmayan haberler yayımlamakla” suçladı.
Bu haberler arasında Markle’ın Windsor’daki evine 6500 dolarlık bakır küvet, 650 bin dolarlık ses yalıtımı, bir yoga stüdyosu, bir tenis kortu ve misafir evi yaptırdığı iddiaları vardı.
People dergisinin haberine göre, Markle’ın avukatlarının mahkemeye sunduğu belgelerle, haberde bahsi geçen malzemelerin hiçbirinin alınmadığı ve söylenenlerin tamamen yalan olduğu belirtildi.
Belgeler ayrıca medya şirketini, Markle’ın onayı olmadan, babasına yazdığı özel bir mektubu basmasıyla, “Düşes’in babasıyla olan ilişkisinin kasıtlı olarak yanlış bir resmini göstermekle” suçladı.
Mahkeme belgeleri ayrıca Markle’ın annesini baby shower partisine davet etmediği haberinin doğru olmadığı ve Düşes’in annesinin o dönemde işi gereği partiye katılamadığı bilgisine de yer verdi.
Öte yandan Prens Harry de News UK ve MGN medya şirketlerine telefonundaki sesli mesajları yayınlamasından dolayı dava açtı.