Meghan Markle’ın basına açtığı davada yeni belgeler mahkemede

Bu haberler arasında Markle’ın Windsor’daki evine 6500 dolarlık bakır küvet, 650 bin dolarlık ses yalıtımı, bir yoga stüdyosu, bir tenis kortu ve misafir evi yaptırdığı iddiaları vardı.

People dergisinin haberine göre, Markle’ın avukatlarının mahkemeye sunduğu belgelerle, haberde bahsi geçen malzemelerin hiçbirinin alınmadığı ve söylenenlerin tamamen yalan olduğu belirtildi.