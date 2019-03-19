Meghan Markle’ın bebeği babası Prens Harry ile aynı soyadı taşıyamayacak
Prens Harry ile Meghan Markle’ın tüm dünyada merakla beklenen yeni doğacak bebekleri, kraliyet kuralı gereği anne babasıyla aynı soyadını taşıyamayacak.
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Prens Harry ile Meghan Markle’ın yeni doğacak kraliyet bebeği için geri sayım başladı.
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Tüm dünyada milyonlarca kişinin merakla beklediği ve nisan ayının ortalarında dünyaya gelmesi beklenen bebek, cinsiyetine göre kont ya da lady unvanı taşımasının yanı sıra annesi ve babasıyla aynı soyadını taşımayacak.
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Kraliyet ailesi kuralına göre, doğan bebekler, babalarının unvanlarına göre soyadı alıyor. Prens Harry ve ağabeyi Prens William, "Wales" soyadını taşıyor. Çünkü babaları Prens Charles, Galler Prensi (Prince of Wales) unvanına sahip.
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Meghan Markle da Prens Harry ile evlenince resmi olarak "Wales" soyadını aldı. Ama yakında dünyaya gelecek olan bebekleri Wales soyadını taşımayacak.
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Prens Harry, evlendikten sonra Kraliçe tarafından verilen Sussex Dükü, eşi Markle ile Sussex Düşesi unvanını taşımaya başladı. Dolayısıyla kraliyet ailesinin yeni bebeği Sussex soyadıyla anılacak.
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Cambridge Düşesi Kate Middleton ile Cambridge Dükü Prens William'ın çocukları da Cambridge soyadını taşıyor.
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Prens William ve Prens Harry, babalarından dolayı, okul ve ordu yıllarında Wales soyadını taşıdı. Prens William, orduda Teğmen Wales, Prens Harry ise Yüzbaşı Wales olarak anılıyordu.
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Tahtın altıncı varisi olan Prens Harry'nin bebeğinin kendisi gibi prens ya da prenses unvanı taşıyamayacak olmasının nedeni, 1917 yılına dayanıyor. O dönemde kral olan 5. George, kraliyet ailesindeki unvanları sınırlandırdı.
Yeni doğacak bebeğin prens ya da prenses unvanı alabilmesi, Kraliçe Elizabeth'in kuralı değiştirmesiyle mümkün.